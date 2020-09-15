原标题：对标世界一流 国企管理提升行动施工图亮相

作为未来三年的重点工作之一，国有企业打造具有全球竞争力的世界一流企业迈入快车道。在9月14日举行的媒体通气会上，国务院国资委副主任翁杰明表示，自7月底对标世界一流管理提升行动启动以来，各企业抓紧研究制定实施方案。截至目前，97家中央企业中，已有73家企业通过召开会议等方式在全集团范围内进行动员部署，34个地方国资委向所监管企业印发开展对标提升行动工作文件，9个地方国资委制定了实施方案，并确定了本地区开展对标提升行动的企业范围，有关工作正在抓紧推进过程中。

值得注意的是，为确保提升效果，国资委将对企业对标提升行动展开评价，并在领导班子综合考核评价以及经营业绩考核中予以体现。翁杰明透露，对于所有的央企和地方重点国有企业，共性考核指标是营收利润率、全员劳动生产率、单位成本控制，同时将针对行业企业特性，从净资产收益率、国际市场占有率等多方面进行分类考核。

管理是企业发展的永恒主题，也是企业基业长青的重要保障，而总部无疑是企业管理的“大脑”。近一年来，国资委积极推动中央企业“总部机关化”专项整改工作，有效解决了总部行政化突出、市场化不足等问题，为下一步提高企业管理能力打下了良好基础。

国资委数据显示，目前中央企业总部定位更加清晰，有61家明确为战略+运营管控，36家为战略管控。同时，总部部门平均数量由17个降到14个，二级机构平均数量由59个降到51个，平均人员编制由363人降到294人，总部机构臃肿等问题有效解决；进一步加大授权放权力度，部分企业下放权限超过50%，有力促进了层层“松绑”，激发了各层级企业的活力。

在此基础上，按照国企改革三年行动的部署要求，6月13日国资委制定印发《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》。随后在7月29日召开启动会，进行全面动员部署。

十八大以来，通过一系列改革和管理举措的实施，国有企业的活力和竞争力不断提升。“但是国有企业还有一些重要指标和世界一流企业存在明显差距，比如净资产收益率、营收利润率、全员劳动生产率、工业企业研发投入等。”翁杰明指出，开展对标提升行动既是增强我国国有企业核心竞争力、加快培育世界一流企业的重要支撑，也是有效应对新形势新挑战、实现提质增效稳增长的重要抓手。

据了解，对标提升行动以加强企业管理体系和管理能力建设为主线，将用两至三年时间，推动中央企业和地方国有重点企业基本形成系统完备、科学规范、运行高效的中国特色现代国有企业管理体系，总体管理能力明显增强，部分企业管理达到或接近世界一流水平。

为实现这一目标，国资委在前期深入调研的基础上，结合企业实际，明确将战略管理、组织管理、运营管理、财务管理、科技管理、风险管理、人力资源管理、信息化管理等8个领域作为重点任务，其中包括强化主业管理、分类开展授权放权、加强市值管理、强化创新考核引导、促进业务与信息化深度融合等一系列具体措施。

按照这一要求，央企对标提升行动施工图陆续亮相。中国中车集团党委常委、副总经理魏岩在通气会上介绍说，结合轨道交通装备行业的发展特点，中国中车以西门子、阿尔斯通、日立、庞巴迪、GE、川崎重工六家企业作为对标对象，研究制定了“1+10+N”管理提升行动纲领文件。今年将重点抓好集团总部层面2020年度管理项目165个，推动形成30个里程碑管理成果。推动全级次企业立项实施管理项目501个，落实管理改善项目清单3180条，输出子公司管理项目里程碑成果1383个。同时，深化精益管理工作主线，全面打造数字化精益企业，打造高端装备制造企业管理特色。

中国华能集团也围绕加快建设“三色三强三优”世界一流能源企业的目标，聚焦细分领域冠军，选择19家世界一流企业开展对标，初步制定8个方面、27项重点举措、90余项具体措施。“我们对119家亏损企业开展专项治理，有181项具体的指标措施。同时，通过解决历史遗留问题，加强管理、提高营销，止住了出血点，去抓新的增长点。”该公司党组成员、总会计师王益华表示，对标提升行动成效不断显现。1-7月，中国华能实现利润139.1亿元，同比增长31.1%；净利润94.1亿元，同比增长40.1%。

近三年压减同质化、低效企业217户，2019年净资产收益率达到12.84%。今年以来大力推行总部机构改革，公司本级和二级公司分别压缩总部部门20%和14%，压减总部定员5%和21%……近年来，中国中铁重塑五大体系，促进管理提升，打造追赶世界一流企业管理新格局，推动企业管理水平和发展质量实现重大飞跃。据该公司党委常委、副总裁于腾群介绍，今年上半年企业新签合同额、营业收入、净利润分别同比增长24%、15%、10%，均创历史同期最好水平。

(责编：杨曦、乔雪峰)