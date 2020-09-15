原标题：老旧小区改造具有多重意义

今年4月国务院办公厅印发《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（下称《指导意见》），将城镇老旧小区改造列入各级政府工作日程，意味着城镇老旧小区改造在全国推开，其中蕴含着党中央、国务院统筹疫情防控与经济发展两个大局，把城镇老旧小区改造作为推动我国经济复苏与增长“助推器”的深意。

经济发展到一定水平提出的新命题

衣食住行是人们的基本生活需求。改革开放40多年，我国经济发展的路径就是从改变贫穷落后面貌到解决温饱问题，再从解决温饱到初步小康水平，再到全面建成小康社会，都是从满足人们衣食住行的基本要求出发提出的改革发展目标。

城乡居民居住条件改善在我国经历了艰苦过程。进入21世纪，城乡居民收入有了较大提高，城乡居民住房条件得到很大改善。但是，仍有一些城镇老旧小区，住房年久失修，供水供电管道破旧，排污设施落后，缺乏适老化设施和养老医疗设施，缺少幼儿园、居民活动场所等公共设施。2020年我国将全面建成小康社会，居住作为人们生活的基本条件，要求得到改善是情理之中，改善不仅包括住得舒适、宽大，而且包括居住质量不断提高。特别是在人口老龄化日益提高的背景下，居住条件如何方便老人出行和就近得到养老医疗服务，是提高居住质量的应有之义。国家已经提出“健康中国2020-2035年规划”，按照健康要求改善城镇老旧小区居住质量，所包含的内容更宽泛。

目标是建立现代社区居民生活服务体系

《指导意见》指出，改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，构建共享共治社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。这为城镇老旧小区改造指明了方向。

随着各地城镇老旧小区改造工作的推进，老旧小区改造已不再局限于居家适老化改造和安装电梯问题，而变成了系统化改造，提升老旧小区居民生活质量的社会工程，最终建成现代社区居民生活服务体系。

一是建立党建引领、居委会落实、社会组织和居民共同参与的“共建共治共享”的社区组织治理体系。二是健全社区居民社会保障服务体系。社区社会保障服务包括社区养老、医疗、生育服务，社区低保服务、社区优抚服务、社区残疾人服务等内容。通过城镇老旧小区改造将上述社会保障服务内容纳入统一规划的服务体系建设中，统筹考虑，统一建设，提高效率。三是建立社区教育文化体育公共服务体系。在老旧小区可以利用原来留下来仍可使用的公共资源，或划出适当区域建设居民文化健身活动场所，丰富社区居民文化体育生活。四是建立智能化、信息化社区便民生活服务体系。社区便民服务涉及范围广，既有有偿服务，也有无偿服务，必须借助现代信息化、智能化技术，建立社区服务网络，运用智能化电子工具，为需要帮助的老人、儿童、残疾人、优抚对象提供所需的应急服务，同时培养专业化社区服务队伍，推动社区服务业产业化发展，为建成现代化社区居民生活服务体系做出不懈努力和创新。五是建立社区公共安全防控体系。

加快经济复苏的重要途径

加快推进城镇老旧小区改造，是扩大内需、建立内循环的重要举措。根据国务院汇总，2020年各地改造城镇老旧小区3.9万个，按平均每个小区改造资金投入2500万元计算，就能实现投资近1万亿元。据城乡住房建设部估计，全国城镇老旧小区改造总投资将超过5万亿元。而改造投资具有投资周期短、边际效益高、资金周转快、消费潜力大等特点。老旧小区改造投资还能带动建材、适老适残设备、电梯、水电管线、社区服务等产业的发展，对经济增长的贡献可想而知。对构建国内经济循环具有重要的作用。

加快城镇老旧小区改造，也是落实中央提出的“六稳六保”重大举措。城镇老旧小区改造是对仍然居住在水电气供应管道老旧、缺电梯、公共服务缺位的老旧小区进行全面改造，变成水电气供应管道通畅、老人和残疾人适老适残改造到位、出行方便、公共服务设施完善、服务到位的新型社区，提高居民居住质量，属于改善民生范畴。同时也是当前“稳投资”的重要内容。而老旧小区改造建设过程，就是扩大建筑维修就业的过程，是当前扩大城乡就业的重要渠道。老旧小区一旦完工，社区服务水平大大提高，需要大批从事社区服务的人员加入，扩大社区就业成为当前和今后“稳就业”不可或缺的途径。

“两步走”战略目标的重要步骤

按照党的十九大提出的“两步走”战略目标，在2020-2035年基本实现社会主义现代化。而城镇老旧小区改造就是基本实现社会主义现代化阶段的重要内容和重要步骤。现代化是一个“集大成”的过程，表现为心灵、技巧，管理妙、环境好的严整多层的集成过程。党的十九大报告明确提出2020-2050年30年间“两步走”的战略目标。城镇老旧小区改造虽然与现代化没有直接联系，但因为提出与实施的时间正好与“基本实现社会主义现代化”目标重合，可以说城镇老旧小区改造就是基本实现社会主义现代化的重要内容和步骤。同时，城镇老旧小区改造的目标就是解决城镇居民住的现代化问题，也是满足人们基本生活的现代化需求，必须按照现代化的要求有序推进。在推进城镇老旧小区改造过程中，要求老旧小区改造规划要采用现代化设计理念，要从方便居民现代生活要求入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更大的获得感和幸福感。

（作者单位：中国财政科学研究院社会发展研究中心）

(责编：杨曦、乔雪峰)