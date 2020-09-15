我国规范金融控股公司发展(权威发布)

本报北京9月14日电 （记者吴秋余）日前，国务院发布《关于实施金融控股公司准入管理的决定》（简称《准入决定》），中国人民银行同步发布《金融控股公司监督管理试行办法》（简称《金控办法》）。14日，国务院政策例行吹风会介绍了金融控股公司的相关政策。

司法部立法二局局长刘长春介绍，围绕设定金融控股公司准入许可，《准入决定》主要从以下几方面作了规范：一是明确对金融控股公司实施许可的范围，将境内非金融企业、自然人等主体投资形成的具备金融控股公司特征、规模较大的机构纳入到监管范围；二是明确金融控股公司的许可条件；三是明确金融控股公司的许可程序。此外，《准入决定》授权人民银行制定设立金融控股公司条件、程序的实施细则，并组织实施监督管理。

人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，根据《准入决定》，人民银行牵头制定了《金控办法》，进一步明确了金融控股公司的准入管理和监管要求。《金控办法》遵循宏观审慎管理的理念，坚持总体分业经营为主的原则，以并表为基础，对金融控股公司实施全面、持续和穿透监管，从制度上隔离实业板块和金融板块，明确股东资质条件，加强资本管理，要求股权结构简明、清晰、可穿透，规范关联交易，完善公司治理和风险管理等。同时，对存量企业设置合理的过渡期安排，把握好节奏和时机，稳妥有序推进实施。

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 02 版）

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