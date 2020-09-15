电商激发“出口转内销”活力

近日，商务部新闻发言人表示，为进一步落实国务院办公厅《关于支持出口产品转内销的实施意见》，9月8日起天津金街步行街、哈尔滨中央大街步行街、深圳东门步行街举办“外贸优品汇、扮靓步行街”活动。

随着中国消费者需求的日益多样化，不仅国外进口商品需求日益增加，原本定位于外贸市场的出口产品也有着越来越大的“转内销”活力。

日前，中国社科院工业经济研究所课题组发布的《外贸转内销与电商平台数字化价值研究报告》（简称《报告》），就对相关问题做了细致分析。

《报告》指出，受新冠肺炎疫情影响，国际市场需求萎缩，中国出口形势严峻，外销型制造企业面临巨大的生存压力。“出口转内销”成为外销型制造企业渡过难关的重要调整方向。同时，2019年，中国的零售市场规模比美国整整多出1000亿美元，2020年有望成为全球社会消费品零售总额最大的国家。这一过程中，消费者需求呈现从片面追求名牌到追求高性价比产品的显著转变，电商渠道、外贸产品有望成为新的消费增长领域。

“一方面，中国的供给能力很强，500多种工业品中，我们有近250种产能基本上是世界第一，比如义乌小商品市场就有170多万种商品畅销世界各地；另一方面，14亿消费者构成的庞大市场还没有被很好地满足，很多人去国外买马桶盖、牙刷、电饭锅甚至指甲刀。所以，我们需要供给侧改革，优质出口产品转内销有很大的空间。”《报告》执笔人、中国社科院工业经济研究所副研究员赵剑波说。

赵剑波表示，在传统的生产模式下，生产者与消费者之间难以建立广泛、实时的连接，而互联网信息技术和电商平台等新模式的发展使制造企业与消费者之间能够建立更加紧密的联系。作为数字化平台，以淘宝特价版、拼多多、京喜等为代表的电商平台基于长期沉淀的数字化能力，能够全方位赋能外销型制造企业和产业带，培育新型产业组织模式，激发“外销转内需”商业活力。

广东好顺欧迪斯有限公司是一家主营日化用品的外贸型企业，最近就在利用电商大数据拓展国内市场上尝到了“甜头”。

“我们与淘宝特价版C2M（用户直连制造）合作后，获得了前瞻性的指导与更多的数据洞察。就拿最简单的产品包装和规格来说，国内消费者和国外消费者的偏好就不一样。比如，我们以为铁罐包装更受欢迎，但阿里大数据可能会显示42%的人会选择水晶、8%的人会选择铁罐、5%的人会选择塑料；再如，在产品香型上，阿里的大数据告诉我们62%的人会选择柠檬，32%的人倾向于选择薰衣草。这些都避免了我们在探索国内市场时走弯路。”公司总经理曲维好说。

江苏曙光牙刷厂厂长屠新业表示，尽管目前电动牙刷是国内消费市场的一个风口，但是此前企业并不敢在农村市场以及中小城市推出上百元的电动牙刷。而电商平台提供的数据帮助企业找到了方向。“我们决定推出一些特价款的电动牙刷，进而去培育、引导市场对电动牙刷的需求。”

阿里巴巴副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海表示，“淘宝特价版”上线100天之内已经聚集了全国120万商家，其中有50万是外贸商家，覆盖了大概70%的产业带。外贸工厂在淘宝特价版上打开了内需的新通路，已经成为行业普遍关注的新现象。

“作为连接工厂制造和消费升级的数字化纽带，前端的消费者想要什么，我们就通过C2M的模式呈现给位于后端的工厂，帮助企业优化生产流程，提升供应链效率。”汪海说，对企业而言，只要真正接近消费者，积极去作出改变，就能够获得新机会。

《报告》认为，缩短销售路径，并非C2M的唯一诉求，真正达成消费者驱动型制造才是关键。未来，数字化电商平台要把握社交化需求、创新用户直连制造模式、完善数字新基建、推动中国制造向“中国质造”转变等趋势，助推大批外销型制造企业从为国外品牌代工的幕后走向以自主品牌为主的台前。

(责编：杨曦、乔雪峰)