从农场到餐桌，供应链通了！（畅通国内国际双循环 ⑤）

陕西黄马甲物流配送股份有限公司生鲜中央工厂的工作人员认真核对供应链产品。

马 壮摄

急急急！

8月31日23时，陕西省西安经济技术开发区内，陕西黄马甲物流配送股份有限公司的生鲜中央工厂里灯火通明，200多名工人正在紧张工作。

门口，工厂生产部经理吕红泉一边打电话，一边踱着步——明天是西安中小学、幼儿园开学的日子，这会儿鲜肉冷藏车还没到，再晚孩子们明天就不能按时吃到肉了，能不急吗？

“嘟！”随着一声车笛响，一串冷藏车到了。“来了！”吕红泉三步化作两步，迎上前去。

车刚停稳，首辆车上跳下来一个人，安慰吕红泉：“别急，我们正在补货，车间工人都在加班，冷藏车后面还有呢。”说话的人叫武强，石羊集团的送货人员，这次送来的是净鲜肉。

“后腿肉丝”“里脊肉片”“臊子肉块”……一个个橙红色保温箱从车上卸下来，箱上标着肉的种类。武强说：“这些都是按订单称重加工好的肉，单品种就有66种。”

供应交接时间精确到分、产品重量精确到克。吕红泉所在的黄马甲公司、武强所在的石羊集团，一个代表物流端，一个代表生产端，如今对接堪称完美。说起缘由，两人直夸：“多亏了西安经开区组建起企业供应链。”

啥是企业供应链？“新冠肺炎疫情发生以来，由于传统供应链和线下渠道被打破，很多企业经营出现困难。咋办？”西安经开区管委会副主任蔺建文说出当时的思考，“出路在于打造新链条，增强企业间产业融合和产品采购，推动各市场要素重新循环起来。”

说干就干。5月下旬，西安经开区联合康师傅、可口可乐、黄马甲公司、石羊集团等60多家快消品企业参与打造合作供应链，并建设线上产品专区。“通过融合线上线下企业优势，我们打通了产品进入居民社区和县域市场的新渠道，构建出食品、快消品生产链和供应链新模式，培育制造业和服务业深度融合的新业态和新增长点。”蔺建文说。

供应链管用吗？大家起初心里有些打鼓。

吕红泉所在的黄马甲公司，为当地2500多家企业、学校提供物流配送服务，每天有400多条配送线路。今年9月1日是开学日，西安市1200多家幼儿园、学校的餐厅食材能否正常供应，取决于400多家供应链企业和生鲜工厂之间数据处理、物流衔接是否精准以及分拣、配送是否高效。

“我们连续3次从石羊集团补货，双方紧密配合，确保了开学第一天各学校食堂冷鲜肉品供应。”吕红泉说。

武强所在的石羊集团，是一家猪肉、鸡肉、食用油等农产品生产加工企业，供应链不稳曾让企业头疼。从农场到餐桌，通过参与共建完整供应链，石羊集团尝到了甜头。今年6至8月，企业产品销售1000多万元，销售额明显提升。

抱团取暖！越来越多的企业加入到供应链中。

“你看，这组产品是适合企业单位团购的，这组更适合家庭购买。”陕西穆堂香公司总经理穆龙昌指着货架上的调味品说，这些都是公司加入后，供应链和销售平台安排专人设计的产品组合。该公司加入供应链3个月间，产品销售增长超过500%。

目前，西安经开区企业供应链累计销售额超过1亿元，各供应企业产品销售均实现了大幅增长，有效缓解了销售压力。

“产业链通了，产业循环、市场循环、经济社会循环就有保障。”蔺建文表示，经开区将继续围绕产业链部署服务链，形成更多载体、构建更优生态，吸引更多优秀企业“上链”。

(责编：杨曦、乔雪峰)