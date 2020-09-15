中国金融业机构总资产逾340万亿元

本报北京9月14日电 （记者 徐佩玉）中国人民银行14日发布的最新数据显示，据初步统计，今年二季度末，中国金融业机构总资产为340.43万亿元，同比增长10%，其中，银行业机构总资产为309.41万亿元，同比增长9.7%；证券业机构总资产为9.04万亿元，同比增长14.8%；保险业机构总资产为21.98万亿元，同比增长12.7%。

金融业机构负债为310.01万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构负债为283.93万亿元，同比增长9.5%；证券业机构负债为6.66万亿元，同比增长17.8%；保险业机构负债为19.41万亿元，同比增长12.8%。

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