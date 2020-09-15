对标世界一流，国资央企行动铺开

截至今年7月底，中国华能实现利润139.1亿元，同比增长31.1%；净利润94.1亿元，同比增长40.1%。“与强者对标使自己更强。”在中国华能总会计师王益华看来，这样的成绩正是对标世界一流企业提升管理的成果之一。

当前，对标世界一流管理提升行动正在中央企业和地方国有重点企业中展开。6月13日，国务院国资委制定印发《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》，提出以对标世界一流为出发点和切入点，以加强管理体系和管理能力建设为主线，用2-3年的时间，推动部分中央企业和地方国有重点企业管理达到或接近世界一流水平。

“提升企业竞争力是永无止境的，这一方面要抓改革，另一方面就是要抓管理。”国务院国资委副主任翁杰明说，经过多年发展，央企在“做大”方面有了明显突破，但一些指标如净资产收益率、营收利润率、全员劳动生产率等方面与世界一流水平还存在差距。要借助提升行动找差距，用扎实举措补短板。

对标行动跟谁对？对什么？怎么对？

据了解，在前期深入调研的基础上，国资委结合企业实际，明确将战略管理、组织管理、运营管理、财务管理、科技管理、风险管理、人力资源管理、信息化管理等8个领域，作为对标提升行动的重点任务。

翁杰明指出，企业要强化精准对标，在寻找对标对象时，应当认准全球公认一流企业、行业领先企业和细分领域龙头企业，有的放矢提升管理水平。国资委在对企业进行考核时将参考营收利润率、全员劳动生产率、单位成本率等共性指标以及其他分类考核指标。

7月29日，国资委召开对标世界一流管理提升行动启动会，进行全面动员部署。截至目前，97家中央企业中，已有73家企业通过召开会议等方式在全集团范围内进行部署，34个地方国资委向所监管企业印发开展对标提升行动工作文件，9个地方国资委制定了实施方案，并确定了本地区开展对标提升行动的企业范围，有关工作正在抓紧推进。

(责编：杨曦、乔雪峰)