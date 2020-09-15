国家统计局：8月份国民经济持续稳定恢复

人民网北京9月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布多项数据显示，8月份，面对疫情和汛情的双重压力，各地区各部门科学统筹疫情防控和经济社会发展，生产需求继续回升，就业物价总体稳定，发展动力活力进一步增强，经济运行持续稳定恢复。
工业生产加快恢复，累计增速由负转正
8月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速比7月份加快0.8个百分点；环比增长1.02%。1-8月份，全国规模以上工业增加值同比增长0.4%，增速实现由负转正。8月份，分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长5.2%；股份制企业增长5.8%，外商及港澳台商投资企业增长5.3%；私营企业增长5.7%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.6%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.8%。8月份，装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长10.8%、7.6%，快于规模以上工业5.2、2.0个百分点。从产品产量看，挖掘、铲土运输机械，工业机器人，智能手机，集成电路，微型计算机设备产量分别增长34.1%、32.5%、12.1%、12.1%、12.0%。
1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额31023亿元，同比下降8.1%，降幅比1-6月份收窄4.7个百分点；7月份，规模以上工业企业实现利润总额同比增长19.6%，增速比6月份加快8.1个百分点。
服务业生产稳定增长，生活性服务业持续回暖
8月份，全国服务业生产指数同比增长4.0%，比7月份上升0.5个百分点。1-8月份，服务业生产指数同比下降3.6%，降幅比1-7月份收窄1.1个百分点。从主要行业看，8月份，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业生产指数同比分别增长13.8%、9.4%、3.3%，比7月份分别加快0.1、1.6、1.2个百分点。8月份，服务业商务活动指数为54.3%，比7月份上升1.2个百分点。从行业看，交通运输、电信等行业商务活动指数连续4个月位于60.0%以上；住宿、餐饮、文化体育娱乐等行业呈现回暖迹象，商务活动指数均高于57.0%；租赁及商务服务业商务活动指数升至50.0%以上。
1-7月份，规模以上服务业企业营业收入同比下降3.8%，降幅比1-6月份收窄0.9个百分点；其中，信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增长10.3%。
市场销售由降转升，网上销售持续增加
8月份，社会消费品零售总额33571亿元，同比增长0.5%，增速年内首次由负转正；环比增长1.25%。1-8月份，社会消费品零售总额238029亿元，同比下降8.6%，降幅比1-7月份收窄1.3个百分点。8月份，按经营单位所在地分，城镇消费品零售额29273亿元，同比增长0.5%；乡村消费品零售额4298亿元，增长0.7%。按消费类型分，餐饮收入3619亿元，同比下降7.0%；商品零售29951亿元，增长1.5%。消费升级类商品销售较快增长。8月份，通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类、汽车类商品分别增长25.1%、19.0%、15.3%、11.8%。网上零售持续增加。1-8月份，全国网上零售额70326亿元，同比增长9.5%，比1-7月份加快0.5个百分点；其中，实物商品网上零售额增长15.8%，比1-7月份加快0.1个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.6%。
固定资产投资降幅明显收窄，投资结构继续优化
1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）同比下降0.3%，降幅比1-7月份收窄1.3个百分点；8月份环比增长4.18%。分领域看，基础设施投资同比下降0.3%，制造业投资下降8.1%，降幅分别比1-7月份收窄0.7、2.1个百分点；房地产开发投资增长4.6%，比1-7月份加快1.2个百分点。全国商品房销售面积98486万平方米，同比下降3.3%，降幅比1-7月份收窄2.5个百分点；商品房销售额96943亿元，增长1.6%，1-7月份为下降2.1%。分产业看，第一产业投资同比增长11.5%，比1-7月份加快3.8个百分点；第二产业投资下降4.8%，降幅比1-7月份收窄2.6个百分点；第三产业投资增长1.4%，比1-7月份加快0.6个百分点。高技术产业投资增长8.2%，比1-7月份加快0.2个百分点；其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长8.8%、7.2%。高技术制造业中，医药制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长18.3%、7.8%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长29.7%、18.2%。社会领域投资增长8.1%，其中卫生、教育投资分别增长17.7%、11.8%。1-8月份，新开工项目计划总投资同比增长12.1%，投资到位资金增长3.7%。
货物进出口保持增长，贸易结构调整优化
8月份，货物进出口总额28839亿元，同比增长6.0%。其中，出口16502亿元，增长11.6%；进口12336亿元，下降0.5%。进出口相抵，贸易顺差4166亿元。1-8月份，货物进出口总额200488亿元，同比下降0.6%。其中，出口110483亿元，增长0.8%，年内累计增速首次实现正增长；进口90005亿元，下降2.3%。贸易方式继续调整。高新技术产品和机电产品出口分别增长5.5%、2.1%。一般贸易进出口占进出口总额的比重为60.3%，比上年同期提高0.7个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为45.9%，比上年同期提高3.9个百分点。
城镇调查失业率略有下降，就业形势总体稳定
1-8月份，全国城镇新增就业781万人，与上年同期相比少增203万人。8月份，全国城镇调查失业率为5.6%，比上月下降0.1个百分点；其中25-59岁人口调查失业率为4.8%，比7月份下降0.2个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.7%，比7月份下降0.1个百分点。8月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.8小时，与7月份持平。
居民消费价格涨幅有所回落，工业生产者出厂价格降幅继续收窄
8月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅比7月份回落0.3个百分点；环比上涨0.4%。1-8月份，全国居民消费价格同比上涨3.5%，涨幅比1-7月份回落0.2个百分点。分类别看，8月份，食品烟酒价格同比上涨8.8%，衣着下降0.5%，居住下降0.7%，生活用品及服务下降0.1%，交通和通信下降3.9%，教育文化和娱乐价格持平，医疗保健上涨1.5%，其他用品和服务上涨6.1%。在食品烟酒价格中，猪肉上涨52.6%，鲜菜上涨11.7%，粮食上涨1.5%，鲜果下降19.8%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.5%，涨幅与7月份持平。
8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.0%，降幅比7月份收窄0.4个百分点；环比上涨0.3%。工业生产者购进价格同比下降2.5%，降幅比7月份收窄0.8个百分点；环比上涨0.6%。1-8月份，全国工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格同比分别下降2.0%、2.7%。
金融运行稳定，市场信心增强
8月末，社会融资规模存量为277万亿元，同比增长13.3%；其中对实体经济发放的人民币贷款余额为166万亿元，增长13.3%。广义货币（M2）余额214万亿元，同比增长10.4%；狭义货币（M1）余额60万亿元，增长8.0%，增速比7月末高1.1个百分点；流通中货币（M0）余额8万亿元，增长9.4%。8月末，人民币贷款余额167万亿元，同比增长13.0%，增速与7月末持平。8月份，人民币贷款增加1.28万亿元，同比多增694亿元。
8月份，综合PMI产出指数为54.5%，比7月份上升0.4个百分点。其中，制造业采购经理指数为51.0%，非制造业商务活动指数为55.2%，均连续6个月位于临界点以上。
国家统计局新闻发言人付凌晖表示，总的来看，8月份国民经济继续稳定恢复，“六稳”“六保”任务落实成效日益显现。但国际环境变数较多，国内结构性矛盾凸显，稳就业稳企业保民生压力仍较大，经济稳定回升基础需加力巩固。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照推动经济高质量发展和构建“双循环”新格局的要求，统筹好疫情防控和经济社会发展，以深化改革激发新活力，以科技创新催生新动能，以扩大开放打造新优势，狠抓政策落地见效，努力完成全年目标任务。
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