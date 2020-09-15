8月份社会消费品零售总额实现年内首次正增长

人民网北京9月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，8月份，社会消费品零售总额33571亿元，同比增长0.5%，为今年以来首次正增长。其中，除汽车以外的消费品零售额30158亿元，下降0.6%。1—8月份，社会消费品零售总额238029亿元，除汽车以外的消费品零售额215139亿元，同比均下降8.6%。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，总的来看，消费的增长本身有很强的稳定性，未来消费进一步恢复值得期待。他分析，随着经济的恢复，居民就业保持了总体稳定，这有利于居民收入的增加；随着国内防控形势总体稳定，前期防控的限流措施也在放宽，比如像景区人流量的限制都在放宽，有利于消费的增长；居民外出的意愿也在增强，消费保持恢复就有了比较好的基础。

付凌晖介绍，8月份消费主要有以下三个特点：

一是在消费总量恢复的同时，结构升级态势在持续，8月份限额以上社会消费商品零售额当中，化妆品类、通信器材类、金银珠宝类增长都在两位数以上，说明虽然受疫情的冲击，但是居民对美好生活的向往还是持续的。

二是线上消费较快增长的同时，线下消费也在恢复。前8个月，全国实物商品网上零售额增长了15.8%，比上个月继续加快。线下的消费也在稳步恢复，8月份餐饮收入下降7%，上个月下降11%，降幅比上个月明显收窄。还有一些相关的公共服务领域也在恢复，比如说住宿，从调查情况来看，星级宾馆的住宿营业额降幅在收窄。

三是在实物商品消费恢复的同时，服务性消费也在稳步恢复。从8月份情况来看，随着电影院限制的放宽，票房收入恢复接近上年同期的一半。其中8月下旬票房收入的增长接近去年同期的90%左右，应该说这种态势还是不错的。

以下为各项分类数据：

按经营单位所在地分，8月份，城镇消费品零售额29273亿元，同比增长0.5%，7月份为下降1.1%；乡村消费品零售额4298亿元，增长0.7%，7月份为下降1.3%。1—8月份，城镇消费品零售额206643亿元，同比下降8.7%；乡村消费品零售额31386亿元，下降8.3%。

按消费类型分，8月份，商品零售29951亿元，同比增长1.5%，增速比7月份提高1.3个百分点；餐饮收入3619亿元，下降7.0%，降幅比7月份收窄4个百分点。1—8月份，商品零售216519亿元，同比下降6.3%；餐饮收入21510亿元，下降26.6%。

1—8月份，全国网上零售额70326亿元，同比增长9.5%，比1—7月份提高0.5个百分点。其中，实物商品网上零售额58651亿元，增长15.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长35.4%、1.1%和18.3%。

注：1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速；2.此表中部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

(责编：杨曦、孙阳)