国家统计局：8月份经济运行积极变化在增多

人民网北京9月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍8月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，8月份国民经济克服了疫情和汛情的不利影响，保持稳定复苏的态势。总体来看，经济运行的积极变化在增多。
从主要数据来看，1-8月份，规模以上工业增加值累计增速实现了年内的首次转正，货物出口累计增速也实现了年内的首次转正，固定资产投资累计增速接近转正；8月份社会消费品零售总额当月增速年内首次转正。
付凌晖介绍，具体来看，8月份经济运行的主要特点有以下六个方面：
第一，消费和投资继续好转。从消费来看，随着疫情防控取得成效，居民外出消费活动在增加，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，上个月是下降1.1%。其中，商品零售额增长1.5%，上个月增长0.2%，比上个月加快1.3个百分点。从投资来看，各地区各部门加大了投资力度，资金保障和相关要素保障得到了有效加强。前8个月，固定资产投资同比下降0.3%，降幅比1-7月份收窄1.3个百分点。
第二，工业和服务业恢复在加快。从工业情况来看，需求的改善对工业的带动在增强，8月份规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速比上个月加快0.8个百分点。上个月规上工业增加值增长4.8%，增速与6月份是持平的。现在看工业增长在加快恢复。从服务业情况来看，随着生产的回升和居民消费的增加，相关的生产性服务业和生活性服务业都在改善。8月份服务业生产指数增长4%，增速比上月加快0.5个百分点。
第三，就业物价保持总体稳定。各地进一步千方百计扩大就业，就业形势保持了向好的态势。1-8月份城镇新增就业781万人，完成全年目标任务的86.8%。从城镇调查失业率情况来看，8月份城镇调查失业率为5.6%，比上月下降0.1个百分点。从就业人员的主要群体情况来看，8月份25-59岁就业主体人口的城镇调查失业率为4.8%，比上个月下降0.2个百分点。从价格情况来看，保价稳供的成效继续显现，8月份居民消费价格同比上涨2.4%，比上个月回落0.3个百分点，总体上保持温和上涨态势。
第四，外贸和外资增长好于预期。8月份进出口总额同比增长6%，其中出口增长11.6%，都在继续改善。从外资情况来看，8月份实际使用外资同比增长了18.7%，比上个月还在加快。
第五，经济增长新动能在增强。8月份规模以上工业中，高技术制造业同比增长7.6%，明显快于规模以上工业的增长。1-8月份高技术制造业投资增长了8.8%，继续保持较快的增势。同时，一些新产品保持较快增长，比如像服务机器人、智能手表，产量当月增长都在70%以上。还有工业机器人、新能源汽车当月的产量增长都在30%以上。
第六，市场主体活力在增强。从前7个月规模以上工业企业的利润来看，前7个月规模以上工业企业利润同比下降8.1%，降幅比1-6月收窄。从当月情况看，7月份当月规上工业利润增长19.6%，是一个比较快的增长。在企业效益改善的条件下，企业的市场预期也在改善，8月份制造业PMI为51%，非制造业商务活动指数为55.2%，连续6个月高于临界点以上。这些情况说明，8月份的经济运行总体上在持续改善。
付凌晖强调，同事要看到，当前经济运行的变化主要还都是一种恢复性增长，多数主要指标增速和上年同期相比，低于上年同期水平，一些指标的累计增速仍处于下降区间。加上国际环境复杂严峻，外部疫情在蔓延，输入性防控压力比较大，主要经济体经济陷入衰退，外部不确定性因素仍比较多。从国内来看，长期积累的结构性矛盾还比较突出，经济恢复过程中的不平衡态势比较明显，保就业、稳企业的压力依然比较大。
“下一阶段，还是要坚持按照党中央、国务院的决策部署，继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，全力做好‘六保’和‘六稳’工作，推动经济持续复苏，努力完成全年的目标任务。”付凌晖说。
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