人民网北京9月15日电（许维娜）近日，《蓓芙发展实业有限公司收购贝拉吉奥控股有限公司股权案》披露了涉及鹿港小镇等多家中餐连锁的收购交易。
据上述文件显示，蓓芙发展实业有限公司拟收购贝拉吉奥控股有限公司83.85%股权。交易完成后，蓓芙将实际控制贝拉吉奥。蓓芙是大娘水饺的关联公司。双方交易的相关地域市场包括上海、北京及南京。
据天眼查信息显示，蓓芙发展实业有限公司于2018年成立于香港，类型为私人股份有限公司。文件显示，买家蓓芙并无主营业务，但其3家关联方从事的为餐饮行业。3家关联方分别为：大娘水饺餐饮集团有限公司、上海家有好面餐饮管理有限公司及食全美味（北京）餐饮管理有限公司。
查询工商信息显示，大娘水饺是一家集中式快餐连锁、速冻食品加工于一体的集团型企业，2017年格美集团正式成为大娘水饺餐饮集团有限公司的全资股东。
格美集团相关负责人介绍，自2017年涉足健康餐饮行业以来，格美集团旗下已形成大娘水饺、家有好面、蜀江烤鱼、竹家庄避风塘和鹿港小镇等跨地域、跨菜系、多种类、多元素相融合的餐饮品牌矩阵，通过品牌酒店和品牌餐饮的有机融合，吸引不同需求的市场客群。
而贝拉吉奥在2001年创立了主打台湾菜的餐饮连锁“鹿港小镇”。文件显示，鹿港小镇目前在中国境内14个城市经营着60家门店。
据悉，鹿港小镇于2001年在上海创立，于今年正式加入格美集团。鹿港小镇主要分布在上海、北京、天津、无锡、武汉、西安、深圳等一二线发达城市知名商圈及中国澳门、菲律宾、泰国等地。
“格美集团收购鹿港小镇，增加了台式特色餐饮品牌，让所有入住格美旗下酒店的客人有更多优质餐饮选择和新鲜体验，契合了集团进军中高端酒店的布局与规划。”上述负责人表示，格美集团将通过餐饮的客流为酒店拓展客群，更好地优化酒店的增值服务，留住客人并增加回头率。
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