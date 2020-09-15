电商热点：加强知识产权指导 网络安全宣传

人民网北京9月15日电 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：最高法加强对涉电商平台知识产权民事案件审判指导，9月14日至20日，2020年国家网络安全宣传周在全国范围内统一开展。

1、最高法：加强对涉电商平台知识产权民事案件审判指导

最高人民法院9月13日发布《关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复》和《关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》（简称：指导意见）。其中，《指导意见》是最高人民法院首次专门针对电子商务领域知识产权保护问题发布指导意见，全文共十一条，涵盖了基本原则、一般规定、电子商务平台的知识产权保护规则与治理措施、电子商务平台经营者的法律责任等几部分内容。

2、2020年国家网络安全宣传周高峰论坛在郑州举办

9月14日至20日，2020年国家网络安全宣传周在全国范围内统一开展。9月14日，2020年国家网络安全宣传周高峰论坛在郑州国家高新区网络安全科技馆举办。中央宣传部副部长，中央网信办主任、国家网信办主任庄荣文，河南省委书记、省人大常委会主任王国生在高峰论坛上致辞。

3、第128届广交会将于10月15日至24日在网上举办

商务部新闻发言人高峰日前在商务部例行新闻发布会上表示，第128届中国进出口商品交易会（简称广交会）将于10月15日-24日在网上举办，展期10天。继续在网上举办广交会，有利于进一步发挥广交会全方位对外开放平台作用，有利于在常态化疫情防控下推动对外贸易稳定健康发展，有利于畅通外贸产业链、供应链。商务部将努力为参展企业和客商提供更优质、更便利的服务，欢迎中外企业和客商积极参展、洽谈采购。

4、中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团达成战略合作

9月14日，中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署深化战略合作协议。根据协议，三方将升级业务合作，建立普惠金融及产业互联网合作生态。此外，此次战略合作将实现三方场景与金融服务的实时连接，三方将以自有数据为基础，共同建设智能化的营销、产品、服务、风控体系等。

5、苏宁易购回应员工称被强制购买产品“刷单”：正内部排查

近日，一名苏宁易购深圳分公司员工反映，今年8月他所在的深圳分公司某门店负责人转达分公司领导“任务”，强制要求店内30多名员工购买价值299元的爱仕达炒锅，以此“刷单”，并伴有惩罚性措施。员工还称此前曾多次被要求购买在苏宁易购销售的家电产品，如果员工没有购买，会惩罚加班甚至罚款。苏宁易购回应称，公司制定了严格的管理制度，严禁虚假销售行为，一旦发现违规行为，严肃处理。针对媒体反馈的问题，正在进行内部排查。如果出现违规行为，苏宁是零容忍的态度。

6、同程旅行推出国庆10亿补贴计划

同程旅行宣布推出10亿补贴计划，鼓励十一黄金周的境内旅游消费，促进文旅产业复苏。据了解，此次同程旅行10亿补贴活动，将从9月15日持续到10月8日。届时，同程旅行将上线近百万款旅游特惠产品，覆盖北京、三亚、成都、上海、昆明、大理、长沙、厦门、桂林、张家界、井冈山、天津、广州、西安、深圳等全国上百个旅游目的地。

7、爱库存实名举报唯品会“二选一”

9月14日针对唯品会强迫商家“二选一”的不正当竞争行为，爱库存方面宣布已在9月11日通过邮递的形式向国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局、广州市市场监督管理局、广州市荔湾区市场监督管理局同时提交实名举报。

8、速卖通2020双11玩法曝光：联动黑五 直播权重提升

9月14日，阿里旗下跨境电商平台全球速卖通举行双11商家联动大会，发布了今年双11的玩法。据悉，今年速卖通将从10月10日（双10活动）开始为双11做预演，并把“双11”和“黑五”联合起来贯穿11月。招商方面，今年速卖通双11将从9月18日正式开启招商；9月21日是平台入围活动，控价开启；9月25日开始会场/频道活动，开启大促单品折扣活动的招商；10月18日招商结束；10月21日会场/频道活动/购物券/店铺活动招商结束。整个大促活动则将从10月28日开始预热，到11月11日正式售卖，至11月12日结束。

(责编：毕磊、夏晓伦)