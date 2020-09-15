“金融科技”助推浙江农信服务创新

“金额更多了、利率更低了，‘复商贷’真帮了我的大忙。”林跃清是浙江省兰溪市黄龙洞批发市场经营粮油副食品的个体工商户，今年疫情期间，由于市场停业，他的生意受到了极大的影响。

随着疫情形势缓解，全市复工复产进度加快。6月份，兰溪农商银行针对一些急需用钱、急于复工的商户，开发出了“复商贷”产品。林跃清通过网上“浙里贷”平台快速获得了一笔30万的信用贷款，用于进货复工。

兰溪农商银行副行长范卓恒介绍说，“复商贷”属于小额贷款平台“浙里贷”延伸的纯线上信用贷款，不仅利率降低了三分之一，其首月免息、线上办理、随借随还的产品服务也得到了好评。

近年来，浙江省农信系统大力推进科技体制改革和数字化转型工作，金融科技创新不断涌现，大量技术成果逐步成熟并运用于客户服务之中。“浙里贷”正是浙江农信顺应“互联网+普惠金融”发展大势，深化信贷服务“最多跑一次”的新举措。

“与传统小额贷款相比，“浙里贷”拥有无担保、无抵押、无面签等优势，客户只需登陆手机银行一键申请，系统自动评级，2分钟内即可完成贷款申请及资金到账，实现办理贷款“一次都不用跑”的全新体验。”浙江省农信联社相关负责人介绍说。

据介绍，该产品依托浙江农信丰收信用体系，综合征信、社保、税务、法院等信用数据，运用“互联网+大数据+小额信贷”的数字信贷方式为农户、个体工商户、小微企业主等提供更便捷、高效的互联网金融服务。

“叮——”随着手机通知清脆的弹窗声响起，正在外地出差的常山县农商银行行长张德建拿起手机点了点，就完成了相关业务的审核。这一切的实现，都得益于省农信联社科技部门搭建的“丰收科创云”应用。

2019年5月，浙江农信基于多租户私有云架构的“丰收科创云平台”正式向辖内行社开放服务，办公网络化、应用集中化的升级带来了资源统一调配的巨大优势效能。目前，全省农信系统已有62家行社在“丰收科创云平台”开通云服务，业务开通率近80%。

“‘丰收科创云’带来企业内部效率提升的同时，也为每家行社节省下了大笔资金——以此次上线的移动办公新模式OA项目为例，除去硬软件设备长期的维护和更新产生的费用，设备采购、搭建网络等工作都要耗费大量财力和物力，各项费用加起来至少需要上百万元。而通过“丰收科创云”应用，各行社上述的费用支出全部为零。”浙江农信衢州办事处主任吴通政感慨道。（牛广文）

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