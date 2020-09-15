海尔发布场景品牌“三翼鸟” 持续推进高质量发展

人民网北京9月15日电（记者毕磊）近日，位于北京市朝阳区的海尔智家北京001号店正式开业。海尔发布了场景品牌“三翼鸟”，将为用户提供阳台、厨房、客厅、浴室、卧室等智慧家庭全场景解决方案，推动定制化智慧美好生活的全面普及，开启智慧家庭升级的新时代。海尔集团副总裁、首席体验官、中国区总经理李华刚接受记者采访时表示，海尔智家从家电品牌制造商转型为场景方案服务商，开辟了物联网时代场景品牌的新赛道。

做行业的”破界者”

过去，用户追求的是单品家电，如今，用户需要的是智慧场景，企业单打独斗无法提供最佳的场景体验。

李华刚表示，我们研究世界上最好的厨电，最好的冰箱，最好的空调，但是今天用户要的不仅仅是单个的产品，而是完美的家。所以必须要打破行业的间隙，必须要打破产业的间隙。

据介绍，海尔智家从2006年就意识到了用户的需求的变化，也是从2006年开始研究智慧家电。李华刚认为要在这个领域做好，第一是要有组织的准备，海尔打破了按照产业来定的组织，形成了链群。第二是能力，过去买一个家电，厂商把产品给用户送回家就结束了，而如果是整个家的解决方案，也许天天都有新的主意，天天思维都在变，需要搭建全新的服务落地的流程。第三是探知用户的需求。据他透露，海尔智家目前的日活量已经到达100万。这些用户在平台上得到了服务，也分享了他的快乐与牢骚，海尔智家要做的就是让用户跟平台有连接。这样一来，产品跟平台连接，可以升级，场景跟平台连接也可以升级。

走老路永远达不到新目标。如何从老路引到新路，怎么打破现有的体系？这是海尔智家一直在考虑的问题。

“此次三翼鸟场景品牌的发布，以全新的模式整合了智慧家居的资源，突破了行业界限。”李华刚指出，传统的家装和家电是割裂的，中国的家装设计师从来没有懂家电的义务，中国的家电产品设计师也从来就没有一个义务需要懂用户的家是什么。所以海尔智家希望给用户一个概念，你的家可以变的很智能，你的家是可以升级的，当然这个升级的点是用户导向的，这个以用户导向的理念永远不会变。

构建共创共赢新生态

那么，物联网时代的场景品牌“三翼鸟”究竟是什么？它存在的意义是什么？

李华刚表示，简言之，“三翼鸟”场景品牌是基于用户生活场景的一种全新的解决方案，它改变了产品、行业相对孤立的情况，让原本没有联系的产品、行业联系起来，并从场景、用户和生态中创造三大核心价值。

首先是场景价值。“三翼鸟”能够实现场景自裂变，简单来说就是方案多而全，用户想要的这里都有。一句话概括就是“升级智慧家，就找三翼鸟”。以智慧阳台场景为例，用户除了能通过洗衣机、干衣护理机组成的“洗烘联动”实现衣物即洗即干，还可以定制绿植场景、萌宠场景、阅读场景等方案，即使是阅读场景方案，还裂变出美式阅读场景、中式阅读场景等方案。目前，智慧阳台场景已裂变出休闲、健身、亲子等37个场景，今年1-8月在智家体验云平台已经有26.5万个用户定制了智慧阳台场景方案。

其次是生态价值。“三翼鸟”将各领域、各行业、各品类合作伙伴链入智家体验云平台，共同打造爆款场景服务用户需求，实现开源增收、共创共赢，这也是各方趋之若鹜的主因。在现场可以看到，用户在阳台场景中除了能定制洗烘联动、洗晾联动等智慧方案，还可以配套生态方懒猫木阳台、迪卡侬健身器材、箭牌卫浴等个性化服务方案，不仅保证了用户个性化需求的满足，还带动了生态方的品牌增值。据统计，融入三翼鸟阳台场景后，懒猫木阳台客单价较之前提升了40%。未来，随着越来越多生态资源方的涌入，“三翼鸟”生态服务的广度、宽度、深度将持续提升，越来越专业。

最后是用户价值。在智家体验云平台上，用户可以管理网器、升级功能、迭代体验、享受终身服务，体验三翼鸟“让服务永不过时”的终身价值。上海陆家嘴的马女士在海尔智家APP购置了一套厨房焕新方案，从智慧厨电配套到橱柜设计、送装、调试完成，总共只用3天时间。这还只是“三翼鸟”服务的开始。后续，马女士可以通过智家体验云平台管理烤箱等网器，还有专业客服提供的专属服务。她还可以像手机系统升级一样给网器升级，让它不断“学习”新功能，比如此次亮相的“无感支付”场景，冰箱发现鸡蛋没了、牛奶不多时会自动下单补给，洗衣机检测到洗衣液余量不足就会自动购买。未来随着生态资源方的持续加入，马女士可以通过冰箱购买的食材、专业健身食谱的种类也会越来越多。

李华刚指出，“三翼鸟”具有显著的蝴蝶效应，通过对用户需求的感知，把众多用户的小痛点、小需求聚合成快速变现的大市场。

打造智慧场景新体验

走进海尔智家北京001号店，就可以看到模拟日常居住状态，用“三翼鸟”各场景解决方案布置起来的一居室空间。来到三翼鸟厨房，用户可以从冰箱屏幕上看到平时在家的运动数据，还可以下单资源方提供的专属美食、科学推荐的健身食谱等；选定后，燃气灶会自动根据食谱选定相应火候，油烟机会同步启动，烤箱进入到“一键烘焙”的自动化操作，即使厨房小白也能轻松享受品质大餐。

李华刚自信的表示，产品品牌是一切的基础，没有好的产品，一切就是空谈。海尔没有品牌的短板，也没有品类的短板，也正因为有了这个基础，用户才可以组建成满意场景。

“场景品牌是满足需求的过程，生态品牌是目标。场景品牌最大的目标是颠覆自己内部，生态品牌是要颠覆整个行业。”李华刚指出，今天三翼鸟是场景品牌，未来一定是生态品牌。但是基础是产品品牌，产品好才能有场景，跨越了场景，然后才有生态，海尔智家的目标是做物联网生态品牌。

据悉，为了让“三翼鸟”智慧场景更快、更好地进入用户家庭，海尔智家全国布局的001号店、线下体验店、乡镇店，将分工承接“三翼鸟”场景的全国落地。其中，001号店可以实现三翼鸟产品、场景、生态方案的全方位定制落地，线下体验店则主管爆款产品、智慧场景的焕新落地，就算是在乡镇店，用户也能随时享受到智慧网器的升级服务。

据李华刚介绍，海尔智家北京001号店是一个模板，如今海尔在全国已经有370多个店，可以按照这个模式去销售，全国的3万个店里的7000多家县级店都可以扫码支付。未来，“三翼鸟”场景品牌的目标，就是基于这些差异化优势为用户打造无缝体验、无界生态、无感支付的美好生活。

从夺得中国冰箱史上的第一块质量金牌，到发布“三翼鸟”场景品牌，海尔在时代的发展中持续进行着创新。时代所向，用户所需。后疫情时代，中国经济已经形成了以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。如今，海尔以用户为中心，通过落地场景品牌开辟出了一条差异化发展的新赛道，彰显着中国企业持续创新创业的自信和决心，打造物联网时代的新增长引擎。

(责编：毕磊、夏晓伦)