8月多个主要经济数据转正（经济聚焦）

社会消费品零售总额增速年内首次转正，规上工业增加值年内累计增速由负转正，出口的年内累计增速首次实现正增长……9月15日，国新办发布会上，国家统计局公布的8月经济运行情况，带来一连串好消息。

“8月份国民经济克服了疫情和汛情的不利影响，保持了稳定复苏的态势。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

工业增加值年内累计增速首次由负转正

8月份经济运行出现了不少积极变化。1—8月份，工业增加值同比增长0.4%，而1—7月份为下降0.4%，规上工业增加值累计增速实现了年内的首次转正。

“需求改善对工业的带动增强，”付凌晖说，8月份规上工业增加值同比增长5.6%，增速比上个月加快0.8个百分点。

工业生产加快，体现在多数产品和行业实现增长，工业增长面持续扩大。分产品看，8月份，612种工业主要产品中，394种产品同比实现增长，增长面为64.4%，比例较上月继续提升；分行业看，41个工业大类行业中，29个行业实现增长，较上月增加4个，增长面为70.7%。

工业生产加快，得益于需求对工业的拉动增强。“8月装备制造业增加值同比增长10.8%，继续保持两位数增长，有力支撑工业增长。”国家统计局工业司副司长江源分析，8月，电气机械、汽车、通用设备分别增长15.1%、14.8%、10.9%，增速在全部工业大类行业中居于前三位；汽车产量同比增长7.6%，挖掘机、混凝土机械、大型拖拉机等基建相关产品连续5个月保持40%以上的高速增长；随着居民消费的恢复，8月消费品制造业增加值同比降幅也比上个月收窄0.3个百分点……这些都说明投资和消费对工业的拉动在改善。

工业生产加快，还得益于工业内部的循环改善。8月份原材料行业同比增长6.6%，增速比上月加快2个百分点，采矿业和电力、热力、燃气及水生产和供应业增速都明显回升。“这说明下游行业的恢复对于上游行业，比如能源、矿产相关的带动增强。”付凌晖说。

工业增长“转正”的同时，升级的脚步也在加快。8月份规上工业中，高技术制造业同比增长7.6%，明显快于规上工业的增长。一些新产品保持较快增长，比如服务机器人、平衡车、智能手表等新兴产品产量增速均在70%以上；工业机器人产量增长32.5%，增速有所加快。

8月社会消费品零售总额增速实现正增长

8月的主要数据中，最受关注的当属中国经济增长第一引擎——消费。

随着疫情防控取得成效，居民外出消费活动增加，8月社会消费品零售总额同比增长0.5%，为年内首次正增长。

“与7月份相比，8月市场销售回升幅度有所扩大，显示出消费品市场加速恢复的态势。”国家统计局贸易外经司统计师张敏认为，当前消费市场不断复苏呈现出以下特点。

城乡市场同步恢复。8月份，城镇消费品零售额和乡村消费品零售额同比分别增长0.5%和0.7%，而7月份为下降1.1%和1.3%，城乡消费品市场增速均由降转增，乡村市场增长略快于城镇市场。

消费升级明显加快。8月份，限额以上单位汽车类商品零售额同比增长11.8%；限额以上单位金银珠宝类、化妆品类和通讯器材类商品零售额均实现两位数增长，同比分别增长15.3%、19.0%和25.1%，增速分别比7月份提高7.8、9.8和13.8个百分点。

新型消费保持快速增长。1—8月份，全国实物商品网上零售额同比增长15.8%，增速比1—7月份加快0.1个百分点。在网购快速增长的带动下，8月份全国快递服务企业业务量完成72.4亿件，同比增长36.5%。

住宿餐饮文化消费态势向好。随着居民外出旅行和就餐活动增多，8月餐饮收入同比下降7.0%，降幅比7月份收窄4个百分点；限额以上住宿业企业客房收入降幅比7月份收窄9个百分点。电影院、景区、展会等各类消费场景逐步恢复，外出旅行等出行人数明显增多，8月份全国铁路发送旅客2.5亿人次，较7月份增加4250万人次。

张敏透露，企业复商复市进程继续加快。国家统计局快速调查结果显示，截至8月下旬，达到正常经营水平80%及以上的批发和零售业企业比例比7月下旬提高3.1个百分点；达到正常经营水平50%及以上的住宿和餐饮业企业比例比7月下旬提高7.6个百分点。

“总的来看，消费本身有很强的稳定性，尽管当前总的消费增速仍然比较低，但是随着我国对疫情的有效控制，就业稳定，居民收入增加，未来消费的恢复还是值得期待的。”付凌晖说。

8月城镇调查失业率比上月下降0.1个百分点

8月，就业形势保持了向好的态势。1—8月份城镇新增就业781万人，完成全年目标任务的86.8%。8月份城镇调查失业率为5.6%，比上月下降0.1个百分点。

“今年以来，受疫情影响，就业面临比较大的压力。在一季度的时候，全国城镇调查失业率升至6%以上。但是随着经济的复苏，就业形势总体在改善。”付凌晖说，从就业人员的主要群体情况来看，8月份，25—59岁人口的城镇调查失业率为4.8%，比上个月下降0.2个百分点，就业状况保持了基本稳定。从就业重点人群来看，外来农业户籍人口调查失业率8月份是5.4%，比上个月下降了0.3个百分点，整体状况也在改善。

企业效益转好，为就业的改善提供了支撑。从规上工业企业利润来看，前7个月规上工业企业利润同比下降8.1%，降幅比1—6月收窄。企业市场预期也在改善，8月份制造业PMI为51%，非制造业商务活动指数为55.2%，连续6个月高于临界点。

不过，今年的城镇调查失业率仍高于去年同期，特别是874万高校毕业生面临较大就业压力。8月份，20—24岁大专及以上受教育程度人员调查失业率比上年同期高了5.4个百分点。

“从过去的经验来看，7月份调查失业率较高，因为大学生集中进入就业市场，到了8月份一般都会出现回落。但是今年受前期疫情影响，高校毕业生失业率在8月份还是有所上升的，说明就业压力比较大。”付凌晖说，但随着经济的恢复，稳就业力度加大，就业保持稳定还是有基础的。

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 12 版）

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