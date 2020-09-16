长三角电子证照互认应用合作共识发布

本报合肥9月15日电 （记者韩俊杰）日前，在安徽合肥举办的世界制造业大会江淮线上经济论坛——数字政府建设论坛上，长三角地区一市三省政府办公厅正式发布了《长三角地区电子证照互认应用合作共识》。年底前，将实现身份证、驾驶证、营业执照、出生医学证明等在线下场景的应用。

电子证照互信互认是长三角地区“一网通办”工作的重要内容。这次发布合作共识旨在加快推进高频电子证照在区域一体化政务服务、社会化生活领域的互认应用，进一步方便企业群众异地办事，切实提升区域政务服务一体化水平。

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 12 版）

(责编：白宇)