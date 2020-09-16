中国经济持续稳定恢复（锐财经）

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9月15日，国家统计局发布数据，8月份全国社会消费品零售总额33571亿元，同比增长0.5%，为今年以来首次正增长。图为消费者在山东青州市某集贸市场上选购水果。
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9月15日，工人在河北省唐山市国宗元裕龙重工有限公司生产车间工作。
国家统计局9月15日发布的数据显示，8月份，全国社会消费品零售总额33571亿元，同比增长0.5%，增速年内首次由负转正；全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速比7月份加快0.8个百分点；服务业生产指数同比增长4.0%，比7月份上升0.5个百分点。总的来看，8月份国民经济持续稳定恢复，“六稳”“六保”落实成效日益显现。
积极变化在增多
“8月份国民经济克服疫情和汛情的不利影响，保持了稳定复苏的态势。”国家统计局新闻发言人付凌晖在9月15日举行的国新办新闻发布会上说。
从主要数据来看，1-8月，规模以上工业增加值累计增速、货物出口累计增速实现年内的首次转正，固定资产投资累计增速接近转正；8月份社会消费品零售总额当月增速年内首次转正。“总体来看，积极变化在增多。”付凌晖说。
积极变化体现在多个方面——
消费和投资继续好转。8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，其中商品零售额增长1.5%；前8个月，固定资产投资同比下降0.3%，降幅比1-7月收窄1.3个百分点。
工业和服务业恢复加快。8月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速比上个月加快0.8个百分点，服务业生产指数增长4%，增速比上月加快0.5个百分点。
就业物价保持总体稳定。1-8月城镇新增就业781万人，8月份城镇调查失业率为5.6%，比上月下降0.1个百分点。8月份居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅比上个月回落0.3个百分点，总体上保持温和上涨态势。
外贸和外资增长好于预期。8月份进出口总额同比增长6%，其中出口增长11.6%。8月份实际使用外资同比增长18.7%。
经济增长新动能在增强。8月份规模以上工业中，高技术制造业同比增长7.6%。1-8月高技术制造业投资增长8.8%，服务机器人、智能手表等产品产量当月增长70%以上，工业机器人、新能源汽车当月产量增长30%以上。
市场主体活力在增强。8月份制造业PMI为51%，非制造业商务活动指数为55.2%，连续6个月高于临界点。
消费复苏有基础
8月份，社会消费品零售总额同比增长0.5%，实现增速年内首次转正，成为当前经济运行的一个亮点。未来，消费是否有望保持回暖势头？
付凌晖指出，当前影响消费复苏的因素来自三方面：一是前期居民收入受到一定影响；二是为了防控疫情，各地采取了一些限制性措施，比如景区限流、电影院限流，这些措施影响了一些消费活动；三是在疫情影响下，居民对消费还有担忧情绪。
“这些因素正在逐步减弱。总的看，随着经济恢复，居民就业保持总体稳定，这有利于居民收入的增加；随着国内防控形势总体稳定，前期防控的限流措施在放宽，比如像景区人流量的限制都在放宽，有利于消费增长；居民外出的意愿在增强，消费保持恢复就有了比较好的基础。”付凌晖说。
谈及当前国内消费的主要特点，付凌晖指出，一是在消费总量恢复的同时，结构升级态势在持续，8月份限额以上社会消费商品零售额中，化妆品类、通信器材类、金银珠宝类增长都在两位数以上；二是线上消费较快增长的同时，线下消费也在恢复，前8个月，全国实物商品网上零售额增长15.8%，8月份餐饮收入下降7%，降幅比上月明显收窄；三是在实物商品消费恢复的同时，服务性消费在稳步恢复，8月下旬电影票房收入的增长已接近去年同期的90%左右。
“应该说，消费的恢复是有基础、有条件的。随着居民就业保持稳定，居民收入增加，国内消费环境改善，特别是疫情得到有效控制，后期消费有望继续恢复。”付凌晖说。
促进经济稳定恢复
后续经济恢复将呈现何种态势？“从三季度情况来看，工业生产和服务业生产都比二季度有所改善，7月份规模以上工业增长4.8%，8月份加快到5.6%。服务业生产指数也是在回升和提高的。”付凌晖预计，“如果9月份这种态势能够延续，三季度当季增速会比二季度明显加快。”
付凌晖指出，一方面，需求回升、投资加快、消费恢复对整个经济的带动在逐步增强，目前PPI降幅连续3个月收窄，说明需求对于生产的带动在改善。另一方面，为企业纾困的政策在下半年还会继续发挥重要作用，如全年新增减税降费2.5万亿元、金融系统向实体经济合理让利1.5万亿元等。
“从生产状况来看，企业效益是在改善的，7月份规模以上工业企业利润增长了19.6%，服务业企业的利润降幅也在明显收窄，这些条件有利于经济稳定恢复。”付凌晖说。
付凌晖同时指出，当前经济运行的变化主要还是一种恢复性增长，多数主要指标增速低于上年同期水平，一些指标的累计增速仍处于下降区间。
“从下半年情况来看，确实还面临一些风险因素。国际方面，世界经济整体复苏比较艰难，特别是疫情在全球的蔓延还未得到有效遏制，经济的外部不稳定、不确定因素较多。国内方面，一些行业和企业仍较困难，存在复苏不平衡的状态。”付凌晖说，下一阶段，要落实好“六稳”“六保”的政策措施，促进经济的稳定恢复。
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