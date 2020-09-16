李彦宏：2025年无人驾驶技术将进入规模化商用阶段

人民网北京9月16日电（记者毕磊）近日，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏表示，除了长沙、沧州、重庆，北京亦庄、顺义也可以通过百度App或者百度地图打到无人车。目前大概已经有10万人尝试过无人车。据李彦宏预测，2025年无人驾驶技术一定会进入规模化的商用阶段。
随着5G技术地加速落地，平行驾驶时代已经悄然到来。在今年的百度世界大会2020上，百度也向观众展示了自动驾驶汽车的平行驾驶技术。平行驾驶通过5G云代驾可完成对车辆的远程接管，当无人驾驶车辆在行驶中遇到极端状况，远程安全员将实时在线从云端操控车辆，提供支持和协助。
李彦宏表示，“5G云代驾”是过去一年百度在无人驾驶技术上的最新进展。过去无人车测试的时候，车里通常会有一位安全员。“5G云代驾”意味着车上可以没有安全员，因为我们在云端配置了安全员，可以帮助车辆脱困。
此外，李彦宏针对智能交通算了笔经济账：“因为汽车产业是一个大产业，大约占GDP的16%。如果我们能够让通行效率提升15%的话，16%×15%就是2.4%。这意味着GDP的绝对值会增加2.4%，如果交通效率提升30%，GDP的绝对值会增加4.8%。”产业智能化发展不仅能带来生活的便利，同时也在推动经济的增长。
不断迭代的人工智能技术已经突破“科技次元壁”，真正进入用户的日常生活之中。李彦宏坦言，我们要做的就是扎实推进人工智能在各个产业领域的渗透，帮助各个行业提升效率。
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