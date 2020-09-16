亚行报告：中国是亚太地区少数成功摆脱经济低迷的经济体之一

原标题：亚行报告：中国是亚太地区少数 成功摆脱经济低迷的经济体之一

亚行9月15日发布《2020年亚洲发展展望（更新）》报告称，由于国内外市场受到新冠肺炎疫情影响，预计中国今年的国内生产总值（GDP）将增长1.8%，2021年中国经济增长率为7.7%，较4月份的预测提高了0.4个百分点，较6月份的预测提高了0.3个百分点，预计国内消费和对外贸易均会出现复苏。

由于消费、出口、服务和零售均出现萎缩，2020年上半年，中国经济受影响，只有投资对经济增长贡献了1.5个百分点。亚行预计，在今年剩余时间内，投资将成为主要的增长动力，消费将在今年逐步复苏，并在2021年重新成为中国经济增长的主要驱动力。亚行预计服务业的复苏将受到抑制，制造业和对外贸易将在2020年剩余时间内持续低迷。随着疫情期间的流动限制逐步放宽，经济活动逐步增加，劳动力市场有望得到改善，年底前猪肉价格回归正常水平将使2021年的通货膨胀率降至1.8%。预计财政政策将在2020年剩余时间内保持积极，而货币政策今年可能会保持宽松，但不会进一步大幅放松。

亚行表示，今年亚洲发展中经济体将出现近60年来的首次萎缩，但该地区正在逐步摆脱新冠肺炎疫情对经济造成的破坏，预计明年将会出现复苏。中国是本地区少数几个成功摆脱经济低迷的经济体之一。

(责编：杨曦、孙阳)