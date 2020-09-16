地方调控升级 近两月土地市场降温

下半年以来，在地方城市持续从严从紧的调控政策下，土地市场逐步降温，近两月降幅小幅扩大。
9月15日，易居房地产研究院发布的2020年8月份全国房地产市场报告显示，7、8月份房地产开发企业土地购置面积同比降幅连续两个月小幅扩大，下半年土地市场略有降温。
易居方面的数据显示，2020年1-8月，房地产开发企业土地购置面积11947万平方米，同比下降2.4%，降幅比1-7月份扩大1.4个百分点。单月数据来看，8月全国房地产开发企业土地购置面积1694万平方米，同比下降7.6%。
受疫情影响，今年春节后多城市土地出让延迟，今年1-2月全国土地购置面积同比大幅下降。3月份以来，随着全国复工复产，各地土地出让节奏加快，土地购置面积同比降幅开始持续收窄。
不过，土地购置面积在6月份回归正常以后，7月和8月降幅开始扩大。易居研究院研究员沈昕表示，可能是因为疫情期间延迟出让的土地基本在二季度出让完成。此外，部分城市调控升级后，政府为稳地价和市场预期进一步延缓土地出让节奏。
不仅如此，沈昕也表示，针对房地产企业“三道红线”的监管新规限制了房企激进融资拿地的能力。“未来几个月，全国自年初累计土地购置面积同比降幅可能会小幅扩大，但这有利于稳地价和稳房价。”
此前，住建部和央行在北京召开重点房企座谈会，研究进一步落实房地产长效机制，为房企财务指标划定“三道红线”：房企剔除预收款的资产负债率不得大于70%，净负债率不得大于100%，现金短债比不得大于一倍。
从土地购置均价来看，易居方面的数据显示，2020年1-8月，全国房地产开发企业土地购置均价5933元/平方米，同比上涨13.9%，比1-7月小幅扩大0.5个百分点。
综合来看，1-2月土地购置均价下跌，3月土地购置均价由跌转涨恢复正常。4月一二线城市土地成交量增长，月内土地购置均价涨幅扩大。5月、6月成交均价涨幅持续收窄，7月和8月涨幅小幅扩大。
克而瑞研究中心近日发布的统计数据显示，在土地市场供求方面，上周土地供应量微涨，成交量则环比大降，地价也受一二线城市供应结构改变影响而出现下滑趋势。
值得一提的是，上周重点城市在持续收紧调控政策，其中常州、南京等均有相关政策出台。常州明确在土地市场上要进一步加大普通宅地供应量、建立地价与房价联动机制，同时停止执行应对疫情期间的房地产开发、土地出让等方面的优惠政策。
易居研究院研究员沈昕表示，在调控政策收紧和“三道红线”的监管新规下，下半年土地市场已经略有降温。在政策持续及扩围预期下，预计未来几个月土地成交均价涨幅将小幅收窄。
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