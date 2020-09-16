原标题：多项宏观数据超预期显经济韧劲

国家统计局9月15日发布了国民经济最新“成绩单”，多项数据向好并超市场预期。专家指出，需求复苏不断提速，经济运行积极变化增多。随着需求继续回升，“三驾马车”对经济的拉动作用将逐渐增强，预计三季度经济环比继续回升。

不过，专家也指出，当前国际环境变数较多，国内结构性矛盾凸显，稳就业稳企业保民生压力仍较大，经济稳定回升基础需加力巩固。坚持扩大内需，着力疏通产业链循环，加大对小企业的政策支持力度仍是重中之重。

多项数据出现首次“转正”

8月份国民经济克服了疫情和汛情的不利影响，保持稳定复苏态势。供需两端加速回暖，特别是需求端出现积极改善。

工业生产加快恢复。8月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速比7月份加快0.8个百分点。1-8月，全国规模以上工业增加值同比增长0.4%，增速实现由负转正。

8月份，社会消费品零售总额同比增长0.5%，增速年内首次由负转正。1-8月，全国固定资产投资（不含农户）同比下降0.3%，降幅比1-7月收窄1.3个百分点。外需方面，1-8月，货物进出口总额200488亿元。其中，出口110483亿元，增长0.8%，年内累计增速首次实现正增长。

国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上表示，消费和投资继续好转。随着疫情防控取得成效，居民外出消费活动在增加。各地区各部门加大了投资力度，资金保障和相关要素保障得到了有效加强。从工业情况来看，需求的改善对工业的带动作用在加大。

经济增长新动能也在增强。8月份规模以上工业中，高技术制造业同比增长7.6%，明显快于规模以上工业增长。1-8月高技术制造业投资增长8.8%，继续保持较快增势。同时，一些新产品保持较快增长，服务机器人、智能手表等产量当月增长在70%以上。工业机器人、新能源汽车当月产量增长在30%以上。

三季度经济增速料加快

展望后期经济走势，专家表示，需求回升、投资加快、消费恢复对整个经济的带动逐步增强。随着向好趋势延续，三、四季度经济增速有望加快。

付凌晖表示，工业生产和服务业生产三季度都比二季度有所改善。7月份规模以上工业增长4.8%，8月份加快到5.6%。服务业生产指数也在回升和提高。如果9月份延续这种态势，三季度增速将比二季度有明显加快。

此外，全年新增减税降费2.5万亿元，金融系统全年向实体经济合理让利1.5万亿元，这些为企业纾困的政策将继续发挥重要作用。而且从生产状况来看，企业效益在改善，7月份规模以上工业企业利润增长19.6%，服务业企业利润降幅明显收窄，这些条件也有利于经济的稳定恢复。

消费方面，付凌晖表示，随着经济的恢复，居民就业保持总体稳定，有利于居民收入增加；国内防控形势总体稳定，前期防控限流措施也在放宽，有利于消费增长；居民外出意愿也在增强，消费保持恢复有比较好的基础。下一阶段，居民消费还会稳步改善和提高。

国家统计局贸易外经司统计师张敏也表示，“六稳”和“六保”相关政策继续显效，促进居民消费、激发市场活力政策持续发力，居民生活秩序加快恢复，后期消费品市场有望延续回升态势。

投资方面，交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，随着专项债发行到位，预计基建投资将加快增长。国内需求改善，外需整体恢复，也将促进制造业投资逐渐修复。

“8月多项重要宏观经济指标实现年内首度转正，显示经济修复顺利推进。”东方金诚首席宏观分析师王青说，综合7、8月份各类宏观数据表现及9月走势，预计三季度国内生产总值（GDP）同比增速有望回升至5%左右。

唐建伟指出，7、8月份经济稳中回暖趋势明显，工业和服务业生产加快，投资和消费需求逐渐恢复，贸易顺差大幅增长，净出口对经济增长的拉动作用将增强。综合判断，9月份经济有望延续复苏态势，三季度经济回暖势头较强，预计有望实现5-6%的中高速增长。

巩固稳中向好态势

不过，专家也指出，当前经济运行变化主要是恢复性增长，一些指标累计增速仍处于下降区间。当前国际环境变数较多，国内结构性矛盾凸显，稳就业稳企业保民生压力仍较大，经济稳定回升基础需加力巩固。

以工业生产为例，付凌晖表示，工业生产目前还没有恢复到一个正常状态，不少行业和企业仍比较困难，特别是一些中小企业，经营困难问题仍比较突出。下一阶段，要继续坚持扩大内需，着力疏通产业链循环，着力稳定产业链和供应链，促进工业经济稳定恢复。

他还指出，近几个月存在小企业PMI低于荣枯线的状况。“后期推动小企业发展，一方面要进一步加大金融支持的力度，疏通小微企业发展的融资支持；另一方面要继续给予相关政策性帮助，推动小企业稳定发展。”付凌晖说。

国家统计局工业司副司长江源也指出，工业生产持续平稳向好仍面临一定压力。下阶段，应积极构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，稳定产业链供应链，不断激发市场主体活力，充分发挥国内超大规模市场优势，促进新型消费，巩固工业经济向好态势向纵深发展。

“下阶段，宏观政策要继续助力巩固经济恢复基础，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。”中国民生银行首席研究员温彬表示，对于生产，要对小微企业加大结构性支持力度，继续实施减税降费等政策，加强中长期信贷投放，促进制造业投资加快恢复。对于基建投资，要切实用好政府债券、中长期信贷等资金来源，加快对经济形成有力的拉动作用。对于消费，要继续提升居民的消费能力和消费意愿，同时保障好汽车等主要领域消费的恢复趋势。

(责编：杨曦、毕磊)