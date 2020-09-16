原标题：北京打头阵 新一轮自贸区扩围提速

自贸试验区提速扩容信号正在密集释放。在北京新设自贸试验区消息率先落地的同时，更多地方还在加快推进，其中中西部地区动作频繁，呼声也最高。《经济参考报》记者获悉，湖南、安徽、甘肃、内蒙古、青海等地都在积极推动自贸试验区申报，新一批自贸试验区总体方案有望近期获批。受访专家指出，在北京引领之下，新一轮自贸试验区扩容正在按下“快进键”，而在本轮扩容中，服务业和数字经济将成为重要建设方向。同时，以这一先行先试开放平台为载体，区域协同发展以及建设更高水平开放格局也将加速。

在中国国际服务贸易交易会上，我国宣布将在北京设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区，构建京津冀协同发展的高水平开放平台，带动形成更高层次改革开放新格局。

记者了解到，目前北京正在抓紧制定设立自贸试验区的具体落实方法。北京市副市长杨晋柏表示，围绕国家部署，北京将抓紧制定具体落实方法，科学规划实施路径，细化分解任务目标，进一步明确时间表与路线图。

“未来，北京将积极推进设立北京自由贸易试验区，进一步拓展高标准开放、对接国际经贸规则的新空间。”杨晋柏说，服务业的扩大开放、自贸试验区的政策资源叠加，必将加速北京开放进程。

商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平对《经济参考报》记者表示，2015年，北京成为全国唯一的服务业扩大开放综合试点城市，聚焦服务贸易对外开放以及相关管理措施的先行先试，为北京建设自贸试验区奠定了坚实基础。

张建平指出，在试点政策的带动下，北京的服务业占GDP比重达到了83.5%，高于全国近30个百分点，数字经济占全市GDP比重超过50%，服务贸易持续快速发展，年均增速超过15%。北京的经济结构呈现出服务化和高技术化的特征。“所以，北京在建设自贸区方面将区别于其他自贸试验区的综合性定位，而是聚焦在服务业和高技术产业，并通过扩大对外开放、引入市场竞争、完善营商环境等，共同塑造中国新的国际竞争力。”

另外，区域协同发展也是本轮自贸试验区扩围的重点考虑因素。商务部研究院副研究员庞超然对《经济参考报》记者表示，北京自贸试验区发展一方面有助于更好发挥京津冀的协同优势，促进各类要素资源高效流动，通过开放促改革促发展；另一方面也有助于探索自贸试验区之间的联动协同，发挥开放政策合力，促进区域经济持续健康发展。

庞超然同时指出，自贸试验区作为开放平台，在推动区域协同发展中承担着重要作用。在北京发挥既有产业和地理优势建设自由贸易试验区的同时，中西部地区作为我国下一步开发开放的重点区域，也有望乘上政策东风，成为自贸试验区扩围的重点区域。

事实上，中西部地区增设自贸试验区的信号已经明确释放。今年的政府工作报告提出，在中西部地区增设自贸试验区。（下转第三版）

(责编：杨曦、毕磊)