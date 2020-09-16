重大工程建设加快推进(统筹抓好改革发展稳定各项工作)

9月11日，在建规模世界第一的水电站——白鹤滩水电站正在加紧施工。图为大坝上游面。
9月11日，海南自贸港建设重点交通项目海口绕城高速二期项目施工现场，工人顶着烈日忙碌着。
9月5日，位于北京怀柔区的京哈高铁北京至承德段线路施工现场，工人正在进行铺轨作业。
9月15日，由中铁二局集团承建的郑万高铁重庆段控制性工程巫山大宁河双线大桥外包混凝土施工全部结束，标志着该桥已全面进入钢箱梁吊装施工阶段。
9月5日，2022年杭州亚运会主要比赛场馆奥体中心主体育馆、游泳馆正在加紧施工。
从铁路公路到机场桥梁，从水利枢纽到新兴产业，当前，大江南北、各行各业，重大工程建设正加快推进。各地在抓好常态化疫情防控的前提下，加班加点，争取把被疫情耽误的时间抢回来。
重大工程在稳投资稳就业、加快落实区域发展战略、拉动产业链发展、更好满足民生需求方面，都有着不可替代的巨大作用。各地各相关部门一方面精准施策、优化服务，加快投资项目落地和建设进度；另一方面畅通机制、形成合力，激发社会资本参与投资建设的积极性，让重大工程建设为经济社会高质量发展增添强劲动力。
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