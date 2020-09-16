94%的个人房贷转换为参考LPR定价

本报北京9月15日电 （记者吴秋余）中国人民银行15日发布的《中国货币政策执行报告》增刊显示，自去年8月17日启动改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制以来，经过一年多的持续推进，LPR改革取得重要成效，LPR已经成为银行贷款利率的定价基准，金融机构绝大部分新发放贷款已将LPR作为基准定价，存量浮动利率贷款定价基准转换已于今年8月末顺利完成，转换率超过92%。

数据显示，截至8月末，存量贷款定价基准转换工作已顺利完成。全国金融机构累计转换67.4万亿元、8056.4万户，转换比例92.4%。其中，存量企业贷款累计转换35.5万亿元、84万户，转换比例90.3%；存量个人房贷累计转换28.3万亿元、6429.7万户，转换比例98.8%。已转换的存量贷款中，91%转换为参考LPR定价，其中存量企业贷款和个人房贷分别为90%和94%。转换过程中，存量个人房贷利率保持平稳；存量企业贷款利率有所下降，可直接减少企业存量贷款利息支出。从下一个重定价周期开始，房贷借款人和贷款企业均可享受LPR下降带来的政策红利，进一步减少利息支出。

随着LPR运用占比显著提升，贷款利率隐性下限被完全打破。2020年7月，新发放贷款中利率低于原贷款基准利率0.9倍的贷款占比为40.2%，是改革前2019年7月的4.4倍。LPR的下行带动贷款利率明显下降，降幅超过LPR本身的降幅。2020年8月，一般贷款加权平均利率为5.43%，较改革前的2019年7月下降0.67个百分点。而同期1年期LPR由4.25%下降至3.85%，降幅为0.4个百分点。这反映了LPR改革增强金融机构自主定价能力、提高贷款市场竞争性、促进贷款利率下行的重要作用，通过LPR改革打破利率传导机制障碍、促进降低贷款利率的成效显著。

央行表示，将继续深化LPR改革，推动实现利率“两轨合一轨”，完善货币政策调控和传导机制，健全基准利率和市场化利率体系，深化金融供给侧结构性改革，促进经济高质量发展和形成新发展格局。

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