三市将开展普惠金融改革试验

本报北京9月15日电 （记者徐佩玉）记者14日从中国人民银行了解到，近日多部门联合发文，在江西省赣州市、吉安市和山东省临沂市开展普惠金融改革试验，推动革命老区脱贫攻坚和振兴发展，为全国普惠金融发展进一步积累可复制可推广的经验。
为探索普惠金融助推革命老区振兴发展的有效路径，经国务院同意，近日人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、农业农村部、银保监会和证监会等部门，分别向江西省人民政府、山东省人民政府印发《江西省赣州市、吉安市普惠金融改革试验区总体方案》和《山东省临沂市普惠金融服务乡村振兴改革试验区总体方案》。
根据两个方案，江西省赣州市、吉安市将健全多层次多元化普惠金融体系，创新发展数字普惠金融，强化对乡村振兴和小微企业的金融支持等。山东省临沂市将推动农村金融服务下沉，完善县域抵押担保体系，拓宽涉农企业直接融资渠道等。
人民银行相关人士介绍，在三市开展普惠金融改革试验，有助于推动革命老区脱贫攻坚和振兴发展，有利于形成错位发展、各具特色的区域金融改革格局。
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