8月份生猪生产继续较快恢复

本报北京9月15日电 （记者郁静娴）从农业农村部获悉，8月份全国生猪生产继续较快恢复，能繁母猪基础产能进一步巩固，猪肉市场供应正在逐步改善。农业农村部畜牧兽医局有关负责人表示，随着上市肥猪量持续增加，四季度供需关系将进一步缓和，猪肉价格水平不会高于上年同期。
据农业农村部监测，8月份，全国生猪存栏环比增长4.7%，连续7个月增长，同比增长31.3%；能繁母猪存栏环比增长3.5%，连续11个月增长，同比增长37.0%。
各地养殖场户持续开展复养、增养，生猪基础产能进一步巩固。8月份有2030个新建规模猪场投产，今年以来新建规模猪场投产累计已达11123个，去年空栏的规模猪场也有11844个复养。全国年出栏500头以上规模猪场数量由年初的16.1万家增长到17.1万家。
随着猪肉市场供应逐步改善，预计四季度价格将低于去年同期。据了解，3月份以来，生猪出栏连续6个月环比增长，8月份生猪出栏环比增长5.0%。8月份以来，猪肉价格震荡趋稳，进入9月份后略有下降。
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