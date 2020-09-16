发改委：8月全国规模以上工业发电量快速回升

人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从发电看，8月份，全国规模以上工业发电量快速回升，同比增长6.8%，增速比上月提高4.9个百分点；其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长6.2%、8.9%、0.9%、18.7%和2.1%。1—8月累计发电量增速首次由负转正，同比增长0.3%。
从用电看，8月份，全国全社会用电量7294亿千瓦时，同比增长7.7%，增速比上月提高5.4个百分点；其中，一产、二产、三产用电量同比分别增长12.1%、9.9%、7.5%，居民生活用电量同比下降1.2%。1—8月全社会累计用电量增速也实现了首次由负转正，同比增长0.5%。分地区看，8月份，有29个省（区、市）用电正增长。从1—8月份累计用电量看，全国有20个省（区、市）实现正增长。
从货运量看，8月份，我国全社会货运量同比增长4.8%，增速较上月加快1.9个百分点，连续4个月正增长。全国铁路货运量同比增长6.5%，港口货物吞吐量同比增长7.2%，继续保持较快增速。客运方面，二季度以来全社会客运量逐月回升，8月份日均客运量达到3168万人次，比上月日均客运量增长10%。
投资项目审批方面，8月份，我委共审批固定资产投资项目6个，总投资882亿元，主要集中在交通和信息化等领域。
8月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅较上月收窄0.3个百分点，环比上涨0.4%。食品对当月CPI环比涨幅的拉动比例约为77%，其中，鲜菜价格环比上涨6.4%，鸡蛋价格季节性环比上涨11.3%，猪肉价格环比涨幅收窄至1.2%，鲜瓜果、水产品价格小幅下跌，粮食价格保持平稳；非食品价格总体稳定，其中，汽油、柴油、飞机票、宾馆住宿价格环比有所上行。剔除食品和能源价格的核心CPI保持平稳运行，1—8月累计上涨1.0%，8月份同比上涨0.5%。
8月份，生产者出厂价格指数同比下降2.0%，降幅连续第三个月收窄，比上月收窄0.4个百分点；环比上涨0.3%，主要受石油、有色金属、黑色金属价格上涨所致。
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