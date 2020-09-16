发改委：三方面部署航空货运设施发展工作

人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，近日，国家发展改革委、民航局联合印发了《关于促进航空货运设施发展的意见》。《意见》旨在加快补齐我国航空货运短板和弱项，促进航空货运设施发展，以适应航空货运专业化、物流化发展趋势，进一步集聚和优化航空要素资源配置，提升航空货运企业国际竞争力，促进民航业和物流业持续健康发展。
孟玮指出，《意见》明确了近期2025年发展目标、展望了2035年发展方向，从三方面对航空货运设施发展作出了部署。
一是提高综合性机场现有货运设施能力和利用率，优化机场货物运输组织，提升机场货运服务品质，强化机场内外设施的协同联动；
二是稳妥有序推进专业性货运枢纽机场布局建设，新建专业性货运枢纽机场应符合《全国民用运输机场布局规划》，充分遵循航空货运发展规律，引入专业化航空运输企业，枢纽机场还需具备良好的发展条件；
三是全面提升航空货运设施使用效能，研究完善货运飞机引进政策，持续改善空域条件，培育航空货运企业，加快提升机场管理水平。
“通过以上措施的实施推进，逐步构建功能完善、布局合理、衔接顺畅的航空货运设施布局和通达全球的航空货运网络体系，让航空货运成为服务国家重大战略、促进经济结构转型升级、深度参与国际合作、推动我国经济高质量发展的有力支撑。”孟玮说。
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】