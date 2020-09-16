发改委：三方面部署航空货运设施发展工作

人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，近日，国家发展改革委、民航局联合印发了《关于促进航空货运设施发展的意见》。《意见》旨在加快补齐我国航空货运短板和弱项，促进航空货运设施发展，以适应航空货运专业化、物流化发展趋势，进一步集聚和优化航空要素资源配置，提升航空货运企业国际竞争力，促进民航业和物流业持续健康发展。

孟玮指出，《意见》明确了近期2025年发展目标、展望了2035年发展方向，从三方面对航空货运设施发展作出了部署。

一是提高综合性机场现有货运设施能力和利用率，优化机场货物运输组织，提升机场货运服务品质，强化机场内外设施的协同联动；

二是稳妥有序推进专业性货运枢纽机场布局建设，新建专业性货运枢纽机场应符合《全国民用运输机场布局规划》，充分遵循航空货运发展规律，引入专业化航空运输企业，枢纽机场还需具备良好的发展条件；

三是全面提升航空货运设施使用效能，研究完善货运飞机引进政策，持续改善空域条件，培育航空货运企业，加快提升机场管理水平。

“通过以上措施的实施推进，逐步构建功能完善、布局合理、衔接顺畅的航空货运设施布局和通达全球的航空货运网络体系，让航空货运成为服务国家重大战略、促进经济结构转型升级、深度参与国际合作、推动我国经济高质量发展的有力支撑。”孟玮说。

(责编：许维娜、毕磊)