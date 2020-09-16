发改委：投资增速逐月回升向好 连续5个月保持正增长

人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年以来，投资增速一度出现大幅下滑情况。1—2月份，投资下降24.5%。2月份以来，按照党中央决策部署，各地方、各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展，加大补短板力度，积极做好稳投资工作。

孟玮指出，随着各项政策措施持续显效发力，重大项目建设加快恢复，投资增速逐月回升向好，二季度投资增长4.8%，增幅比一季度提高20.9个百分点；7月份投资增速6.7%，8月份增长8.4%，连续5个月保持正增长。

“特别是随着中央预算内投资、专项债券、抗疫特别国债等资金陆续下达，项目开工和资金到位情况持续好转，投资有望延续回稳向好的总体态势。”孟玮表示，下一步，国家发改委将会同有关方面继续坚持资金、土地等要素跟着项目走的原则，进一步发挥好投资关键作用。

一是聚焦“两新一重”领域扩大有效投资。重点是做到“三个加快、两个加强”。“三个加快”即加快5G、一体化数据中心等新型基础设施建设，加快推进以县城城镇化补短板强弱项为重点的新型城镇化建设，加快交通、水利等领域重大工程以及物流基础设施建设。“两加强”是指，督促指导各地方加强重大项目储备，通过梳理提供重大项目清单等方式，加强重大建设项目用地保障，推动重大项目尽快落地实施。

二是围绕提高资金使用效益切实用好资金。一方面，督促指导各地加快中央预算内投资计划执行和项目建设进度，尽快形成实物工作量；督促地方政府加快专项债券发行使用进度，尽快发挥专项债券效益。另一方面，组织做好2021年中央预算内投资计划编制工作，及早谋划做好明年专项债券项目准备工作。

三是更加注重调动民间投资积极性。从1—8月的数据看，民间投资的降幅明显收窄，这是一个积极的信号。要进一步落实好激发民间投资活力各项政策措施，在机制建设上，进一步完善向民间资本推介项目长效机制，支持民间投资参与补短板和新型基础设施建设；进一步规范创新推广PPP模式，吸引民间资本参与；稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，盘活基础设施存量资产，充分调动民间投资积极性。

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