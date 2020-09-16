发改委：做好三方面培训工作 提升劳动者就业技能

人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，近年来，我国制造业转型升级速度加快、服务业逐步发展壮大，特别是随着大数据、云计算、物联网等新一代信息技术的广泛应用，智能制造等新产业快速发展，数字经济、平台经济等服务业新业态异军突起，对就业带来了巨大影响。
孟玮指出，一方面，这些变化催生了大量新兴就业机会，创造了许多就业岗位，成为激发经济增长、带动就业的重要动力。比如，物联网安装调试员、工业机器人系统操作员等新岗位不断涌现，在线医疗、在线教育等新业态迅猛增长，吸纳了大量灵活就业。而另一方面，现阶段我国劳动者素质与产业发展不相适应的问题进一步显现，人才培育培训跟不上需求变化，结构性就业矛盾等问题也越来越突出。
“为适应制造业转型和新产业新业态发展要求，迫切需要我们在提升劳动者就业技能方面持续发力，久久为功。”孟玮进一步指出对于培训工作，重点有以下安排：
一是创新优化培养模式。关键是要坚持需求导向，以市场需求引领模式创新，不断深化产教融合、校企合作，加快建立现代化职业教育体系，培养更多适应现代产业发展的人才；
二是持续推进职业技能提升行动。重点聚焦高校毕业生、农民工等重点群体，大规模开展职业技能培训，强化新产业新业态领域就业创业技能培训。加大资金支持力度，加强实训基地建设，提升培训基础能力；
三是进一步优化就业服务。特别要动员社会各方力量，提供多元化就业服务，开展多层次、多形式的供需对接活动。加强对大龄低技能等困难人员的专项帮扶，促进他们转岗再就业。同时，稳步推进失业保险扩围，保障失业人员基本生活。
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