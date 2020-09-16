发改委：蔬菜市场供应有望在短时间内恢复

人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从8月份数据看，蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出现供应阶段性偏紧，一定程度推高了价格涨幅。但是蔬菜的生长周期比较短，后期随着极端天气减少，秋季蔬菜陆续上市，市场供应有望在较短时间内恢复，鲜菜价格将随之回落。
孟玮指出，当前，物价水平总体处于合理区间。CPI同比涨幅已连续四个月在3%以下运行，8月份涨幅为近17个月以来最小值。从后期来看，我国物价平稳运行的基础依然坚实，随着生猪生产逐步恢复以及翘尾因素明显收窄，预计CPI同比涨幅将继续趋稳。
孟玮表示，为做好“两节”期间市场供应和保供稳价，发改委将重点做好以下工作。一是提早安排部署。国家发改委已印发相关通知，要求各地加强重点时段重要民生商品保供稳价工作，进一步明确了任务要求，落实了责任分工。二是加强动态监测。我们将持续监测成品粮、食用油、猪肉、鸡肉、鸡蛋、蔬菜等商品生产、市场和价格情况，在节假日会启动应急监测，以便及时掌握市场价格变动情况，快速作出反应。三是组织储备调节。在节日来临前，我们将根据市场形势，加大中央冻猪肉储备投放力度，满足居民消费需求，确保猪肉价格基本平稳运行。四是兜住民生底线。今年以来，各地已累计发放价格临时补贴约246.3亿元，惠及困难群众约3.66亿人次，后续我们将指导督促地方按规定及时足额发放价格临时补贴，鼓励有条件的地方继续实施价格临时补贴阶段性“提标扩围”政策或发放一次性补贴，切实保障困难群众基本生活。
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】