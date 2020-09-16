发改委：蔬菜市场供应有望在短时间内恢复

人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从8月份数据看，蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出现供应阶段性偏紧，一定程度推高了价格涨幅。但是蔬菜的生长周期比较短，后期随着极端天气减少，秋季蔬菜陆续上市，市场供应有望在较短时间内恢复，鲜菜价格将随之回落。

孟玮指出，当前，物价水平总体处于合理区间。CPI同比涨幅已连续四个月在3%以下运行，8月份涨幅为近17个月以来最小值。从后期来看，我国物价平稳运行的基础依然坚实，随着生猪生产逐步恢复以及翘尾因素明显收窄，预计CPI同比涨幅将继续趋稳。

孟玮表示，为做好“两节”期间市场供应和保供稳价，发改委将重点做好以下工作。一是提早安排部署。国家发改委已印发相关通知，要求各地加强重点时段重要民生商品保供稳价工作，进一步明确了任务要求，落实了责任分工。二是加强动态监测。我们将持续监测成品粮、食用油、猪肉、鸡肉、鸡蛋、蔬菜等商品生产、市场和价格情况，在节假日会启动应急监测，以便及时掌握市场价格变动情况，快速作出反应。三是组织储备调节。在节日来临前，我们将根据市场形势，加大中央冻猪肉储备投放力度，满足居民消费需求，确保猪肉价格基本平稳运行。四是兜住民生底线。今年以来，各地已累计发放价格临时补贴约246.3亿元，惠及困难群众约3.66亿人次，后续我们将指导督促地方按规定及时足额发放价格临时补贴，鼓励有条件的地方继续实施价格临时补贴阶段性“提标扩围”政策或发放一次性补贴，切实保障困难群众基本生活。

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