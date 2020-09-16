发改委：我国发展新型消费的空间广阔

人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，消费是经济发展的重要引擎。网上购物、在线教育等新型消费业态逆势快速发展，既有效保障了居民日常生活需要，也成为新的消费热点。因此，发展新型消费的潜力还很大、空间还很广阔。
孟玮指出，关于促进新型消费发展，在政策安排上应着重把握“扩容提质”和“优化环境”两个关键词。扩容提质，就是要进一步扩大新型消费范围，提高新型消费质量。在现有基础上，要进一步创新无接触消费模式，推广在线开放课程、互联网诊疗等服务，促进健身、旅游等线上线下融合，支持实体商业发展线上业务。同时，推动互联网平台企业向线下拓展，鼓励企业通过网络促销扩大影响，带动实地消费。优化环境，就是要不断完善促进新型消费的“硬环境”和“软环境”，具体包括，完善5G网络、物联网等新型消费基础设施，加快补齐制约消费发展的基础设施和公共服务短板，培育建设多层级消费中心，完善商贸流通基础设施网络，建立健全数字化商品流通体系。与此同时，制定完善促进新业态新模式带动新型消费的税收、金融、社保、就业等政策，简化相关证照办理，深化包容审慎监管，强化消费信用体系建设，营造安心放心诚信的消费环境。
针对农村消费问题，孟玮坦言，发改委将通过推动城乡基础设施和公共服务设施统一规划、统一建设、统一管护，着力破除城乡要素流动壁垒；通过提升电商、快递进农村综合水平，着力畅通工业品下乡、农产品进城双向流通渠道；通过补齐农产品冷链物流设施短板，开展农商互联农产品供应链建设，着力提升农产品流通现代化水平，通过这些措施实施，进一步激发和释放农村消费潜力。
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