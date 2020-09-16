发改委：推动西部地区投资增速稳定在合理区间

人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，西部地区统筹疫情防控和经济社会发展有力有效，在推进复工复产特别是抓项目、促投资方面取得了积极成效。

数据显示，从今年1—7月份数据看，西部地区固定资产投资增长2.1%，高于全国平均水平3.7个百分点。西部12个省（区、市）中有10个投资处于增长态势，其中新疆、西藏1—7月投资增速分别高达25.5%、12.7%，分别位居全国前两位，甘肃、云南、青海1—7月投资增速均超过2.0%。

孟玮指出，西部大开发20年来，西部地区经济社会发展取得了显著成效，投资在其中发挥了重要作用。当前，西部一些地区基础设施、基本公共服务等领域的发展水平与发达地区相比还有不少差距，补短板、促发展的客观需求和内生动力在一定时期内仍较为明显。针对这些问题，发改委将会同相关部门深入贯彻落实党中央、国务院关于新时代推进西部大开发工作的决策部署，一方面，继续支持西部地区加大基础设施、民生保障等领域补短板力度，充分发挥中央预算内投资等撬动和牵引作用，加快推动重大工程项目建设，提高基础设施通达性和基本公共服务均等化水平；另一反面，将综合考虑西部地区财力等因素，引导地方尽力而为、量力而行，严防地方政府债务风险，严防“大水漫灌”，严防“半拉子工程”，严防“大拆大建”，严防“贪大求洋”，推动西部地区投资增速稳定在合理区间。

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