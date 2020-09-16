14时直播：创业天府·菁蓉汇·鲲鹏生态大会

本次活动围绕政策环境、产业基础、创新载体等重点领域，以“鲲鹏展翅 共赢计算新时代”为主题，全面展示成都市在鲲鹏产业发展方面的活力和阶段性成果，充分彰显成都良好的鲲鹏产业基础与市委市政府发展鲲鹏生态的坚定决心，搭建鲲鹏产业链相关企业与龙头企业的要素对接平台，实现鲲鹏计算与商业模式、产品与应用场景、企业与社会资本的全面交流碰撞，持续推进鲲鹏生态全产业链发展，加速构建以鲲鹏为底座的覆盖全产业链的万亿级计算产业，保持成都市鲲鹏产业发展国内领先优势。

(责编：毕磊、夏晓伦)