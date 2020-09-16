大兴机场首座跨省异地城市航站楼启用

人民网北京9月16日电 （记者乔雪峰） 9月16日上午，大兴机场固安城市航站楼正式启用，这是大兴机场首座跨省异地城市航站楼，也是服务京津冀协同发展国家战略又一重要举措。
自去年9月25日投运一年来，大兴机场围绕机场运营的核心安全和便捷，进一步提升运行效率和服务品质，积极推进城市航站楼建设，努力为旅客提供更加舒适、便捷的乘机体验。2019年9月25日大兴机场草桥城市航站楼正式运营，真正实现了轨道与航空的无缝衔接，使大兴机场的延伸服务更加完善。大兴机场持续推进航空、铁路、公路多种交通方式的无缝衔接、便捷换乘，在成功运营草桥城市航站楼的基础上，与河北廊坊固安县政府加强交流，深入合作，启动固安城市航站楼项目，充分发挥大型国际枢纽机场的辐射带动作用，积极推动固安县经济又好又快发展。
大兴机场固安城市航站楼占地约500平方米，配备了人工值机柜台、自助值机系统、行李安检系统、航班信息显示终端、航班查询终端、巴士自动售票机等设施设备。大兴机场固安城市航站楼机场巴士营业时间为每日05:00至21:00。固安至大兴机场首班机场巴士首班发车时间为05:20，末班为21:00；大兴机场至固安首班机场巴士发车时间为07:20,末班为22:00。固安城市航站楼距大兴机场直线距离约10公里，机场巴士运行约40分钟。机场巴士发车频次约为20至30分钟，票价为20元/人。值机和行李托运办理时间为每日07:30至19:30。
此外，大兴机场固安城市航站楼积极为旅客提供“平安、绿色、智慧、人文”四型城市航站楼新体验。机场巴士行李运输采用全程视频监控专用舱，交接流程责任清晰、无缝衔接，确保行李运输安全；固安城市航站楼至大兴机场运营的机场巴士均为新能源车辆，积极倡导低碳绿色出行；通过内联网，安防网和离港网实现了与大兴机场数据共享、协同高效；首次采用代办值机服务，旅客可以选择由工作人员代办值机和行李托运手续，进一步解放双手、节约时间。
大兴机场固安城市航站楼在多方面实现了创新突破。作为大兴机场首个跨省城市航站楼，为大兴机场的延伸服务拓展了崭新的空间，同时政府投资建设，机场运营管理的合作模式为持续发展提供了新经验。巴士专线行李直挂的新方式也为旅客的出行提供了顺畅便捷。
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