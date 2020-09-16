“创业天府·菁蓉汇·鲲鹏生态大会”成功举办

9月16日，以“鲲鹏展翅 共赢计算新时代”为主题的创业天府·菁蓉汇·鲲鹏生态大会在成都成功举办，政产学研各界领导嘉宾、行业先锋、学术专家齐聚一堂，共同见证了成都鲲鹏计算产业联盟正式成立。本次大会由成都市人民政府主办，天府新区成都管委会、成都市科学技术局、成都市经济和信息化局、成都市互联网信息办公室承办，人民网作为战略合作平台。

据悉，成都鲲鹏计算产业联盟由成都超算中心、华鲲振宇等联合发起，将以技术创新需求为纽带，广泛吸纳包括软件开发、计算机及其部件制造、信息传输、信息咨询和信息服务等行业的在蓉企业加入，构建起一套涵盖政府咨询、标准制定、项目协作、技术攻关等在内的完善业务体系。凭借联盟组织的聚合力优势，成都鲲鹏计算产业联盟将有效整合行业产、学、研各方资源，充分发挥各自优势，共建、共享鲲鹏计算红利。

成都市政府副秘书长刘兴军指出，成都将进一步搭建鲲鹏产业链上下游企业与行业龙头企业的要素对接平台，持续推动更多优质项目落地，全力推进鲲鹏生态全产业链发展，加快构建以鲲鹏为底座的覆盖全产业链的万亿级计算产业。

成都鲲鹏计算产业联盟成立仪式

西南交通大学副校长朱健梅教授表示，数字经济的发展离不开人才生态建设，西南交大依托轨道交通优势，积极拥抱鲲鹏计算发展趋势，结合社会多方力量，通力合作培养面向未来的人才。

在活动现场，华鲲振宇发布了两款TG247 E2、TG226 B3高性能服务器。其中TG247 E2服务器配置4路64核高性能处理器，计算密度高、存储性能好、网络速度快，是一款面向高性能计算、数据库和云计算应用场景的优质服务器。截至目前，华鲲振宇已推出天宫5大系列，共11款服务器，覆盖鲲鹏全线典型配置，满足大数据分析、高性能计算、数据库、云计算等应用场景需求。

另外，在大会“城市发布”“产业对接”环节，四川鲲鹏基础软件联合实验室揭牌、新经济人才培养基地和鲲鹏生态产业园企业入驻完成签约，为成都鲲鹏生态的发展注入了新活力；来自华雁智能、久远银海、科来软件的生态伙伴分享了基于鲲鹏计算平台在智慧医疗、智慧电力和数据安全等领域的解决方案，让到场嘉宾深切感受到了成都鲲鹏计算生态在多领域的成果落地，见证了鲲鹏计算对成都数字经济发展的推动作用；现场嘉宾为鲲鹏应用创新大赛（四川赛区）的26支优胜队伍进行颁奖。一直以来，鲲鹏计算产业始终视人才为第一发展资源，通过专业赛事、培训、职业认证等措施为成都鲲鹏生态积蓄后劲。

鲲鹏计算产业生态已经在成都呈现出了蓬勃的发展态势，预计到2025年，成都鲲鹏产业规模将超过500亿元。 （毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)