快手电商8月订单量超5亿单，过去一年订单总量位列电商行业第四

9月16日，快手电商宣布2020年8月快手电商订单量超5亿单。过去12个月，快手电商累计订单总量仅次于淘宝天猫、京东、拼多多，成为电商行业第四极，并且仍在快速增长。
与此同时，快手电商近日正式启动116招商计划。届时将有巨额流量、亿级现金补贴以及红包玩法，重点扶持优质中腰部主播商家涨粉与销售成长。
9月22日，快手电商还将召开服务商大会，会上将发布针对快手商家与服务商的最新政策与扶持计划。
此前，快手电商已经推出商家“双百”扶持计划与服务商合伙人计划。未来一年，快手电商将投入百亿资源包，为生态伙伴创造百亿级收入，孵化10万+个年销售额过百万的新商家。同时快手电商计划在全国打造100+精品产业带基地、数百个官方服务商、孵化1万+个产业带中腰部主播、开展100万+场电商直播。
当前，快手电商日活已经突破1亿，并成为直播电商行业的领先平台。帮助新商家持续成长、为用户提供更好的直播购物体验一直是快手电商的重中之重。未来，快手电商将通过持续赋能、流量扶持等方式为商家品牌在快手创造更大发展机遇。
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