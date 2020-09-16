农发行牵手网商银行 缓解小微企业融资难等问题

9月16日，中国农业发展银行（简称“农发行”）与网商银行签署战略合作协议，将在现有转贷款、小微直贷等业务合作的基础上，扩大规模和领域，围绕农村金融、产业金融、联合风控、金融科技等领域深化合作，进一步缓解小微企业融资难、融资贵问题。

政策性银行在资金成本、线下网点等方面优势明显，互联网银行积累了大数据风控、线上运营等经验。双方合作关系升温，对疫情期间支持小微企业恢复发展起到重要作用。中国银保监会首席检查官杨丽平3月公开表示，鼓励政策性银行、商业银行加强与主要依靠互联网运营的民营银行的业务合作，为小微企业精准滴灌，提高复工复产小微企业的贷款可获得性。

“小微企业金融服务的改善，不仅因为银行服务理念转变，更关键的是银行充分运用大数据、云计算和人工智能等，大幅提升小微金融服务能力和风险控制水平。”8月份，中国银保监会主席郭树清接受媒体采访时强调：我们鼓励商业银行、政策性银行加强与互联网银行合作，让政策性银行为互联网银行提供更多转贷款资金，惠及更多小微企业。

资料显示，2018年12月，农发行向网商银行发放5亿元支农转贷款，开创了农业政策性银行与民营银行合作的先河。2019年，农发行小微企业线上服务管理中心在雄安新区上线，通过引入网商银行的“310”线上信贷模式，首次实现手机移动贷款业务。从“转贷款”到金融科技，再到农村金融、产业金融等领域，政策性银行与互联网银行的合作在持续深化。

中国农业发展银行行长钱文挥表示，农发行将按照“优势互补、多方共赢、共同发展、相互促进”的原则与网商银行开展多方位合作，借助网商银行的互联网优势和先进的金融科技，发挥政策性银行资金优势和机构优势，进一步提升涉农产业金融服务能力，加大对小微企业支持力度，共同服务我国三农事业发展。

“希望借助农发行的强力支持，共同服务更多产业供应链及农村的小微企业，并探索服务个人经营者、农户等长尾客群。”网商银行行长金晓龙介绍称，农村金融、供应链金融也是网商银行未来五年努力的方向，双方联合，能够在更大程度上满足小微企业的金融需求，降低他们的融资成本。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)