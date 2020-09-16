胡润百富《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》发布

2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》，按照近两年来互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力，评选出了中国10强互联网保险中介服务平台，腾讯旗下保险代理平台微保位列榜首，蚂蚁集团旗下蚂蚁保险位列第二，轻松筹公司旗下轻松保严选位居第三。

互联网保险业务是指保险机构依托互联网和移动通信等技术，通过保险公司自营网络平台、第三方销售平台等订立保险合同、提供保险服务的业务。保险行业的产业链较长、产品类型丰富、与其他产业的融合性较强，因此涉及互联网保险业务的平台商业模式较为多元化，本次榜单编制范围主要是平台服务对象以个人消费者或保险代理人为主，通过控股、投资或自主设立线上保险中介平台的方式深度涉足保险中介领域的互联网企业及其他科技企业。专注服务于企业类投保客户的保险中介公司没有纳入榜单范围。本次榜单调研范围仅包括中国大陆民营企业。

银保监会数据显示，从2016年开始，伴随着一系列利好政策的出台，保险经纪机构呈爆发增长态势——2016当年增长率超200%；此后两年，新增保险机构分别为825家、1039家，连创新高。2019 年，仅一季度新增保险经纪机构就超过500 家。

胡润百富董事长胡润表示，在后疫情时代，健康成为一个特别热门的话题，保险产品的增长速度也比较快，今年上半年，中国保险业实现原保险保费收入同比增长6.5%，达到2.7万亿元。（牛广文）

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