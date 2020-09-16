商务部：欢迎美国企业继续加大在华投资

新华社北京9月16日电（记者陈炜伟、王雨萧）商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文近日表示，欢迎美国企业继续加大在华投资，共享中国发展红利。

记者从商务部了解到，9月15日，王受文与美中贸易全国委员会部分董事会成员举行在线座谈会，双方就中美经贸关系、中国营商环境、扩大开放及美国企业提出的经贸关注深入交流。美中贸委会会长艾伦及15家美国企业总部负责人参会。

王受文指出，面对新冠肺炎疫情造成的困难和中美经贸关系复杂局面，中方本着诚意，认真落实中美第一阶段经贸协议，努力为两国企业开展务实合作营造良好环境。中方坚决反对美方在涉台、涉疆等问题上的错误做法。美方应与中方相向而行，共同维护中美关系大局。

王受文表示，中方深化改革、扩大开放的决心不会动摇，今年以来，已采取一系列实际行动。中国供应链稳定、韧性强，经济长期向好的态势不会改变。我们欢迎美国企业继续加大在华投资，共享中国发展红利。

据商务部介绍，与会美国企业代表祝贺中方在抗击疫情、率先实现复工复产方面取得的巨大成绩，赞赏中方认真落实第一阶段经贸协议，看好中国市场增长潜力，愿继续在华深耕发展。希望中美关系保持稳定，为两国企业合作创造良好条件。

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