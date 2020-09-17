重庆：智能产业发展驶入快车道

手掌大小一块主板，要贴上千个电子元器件，误差在千分之一毫米内。工人拿扫码枪扫一扫原料上的二维码，加工参数便自动匹配，生产流程随之就位。
这是重庆集诚汽车电子有限公司生产线上的情景，“以前参数全靠人眼看，现在扫码枪一扫，效率提高25%，不良率降一半。”企业负责人叶兴亮说。
“扫一扫”背后，是生产流程的智能改造——设备信息、工艺参数、实时监控、光学检测、产品追溯实时反映，车间武装了“大脑”。
目前，重庆已有一批像集诚汽车这样的智能化企业。习近平总书记在致2019中国国际智能产业博览会的贺信中强调，加快数字产业化、产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。贯彻落实习近平总书记重要指示精神，重庆坚定实施大数据智能化创新，加速从“制造”奔向“智造”。
看力度：重庆2019年实施了1280个智能化改造项目，建成140个数字化车间和智能工厂，工业技改投资占工业投资比重达39%；2020年将实施1250个智能化改造项目。
看效果：2019年数字经济增加值同比增长15.9%，今年上半年受疫情影响仍增长15.6%；2020年全年智能产业销售收入有望达7500亿元。
传统制造业升级换代。两江新区长安汽车二工厂里，700台机器人井然有序，每天下线500多台新车。“两年时间，我们智能联网汽车占比从17%增长到65%。年内，我们的智能化工厂就能让顾客‘定制’汽车。”长安汽车制造中心总经理张劲松介绍。
互联网平台经济发展向好。今年1至8月，服务众包平台猪八戒网线上成交量增长282.6%，再创新高。“疫情防控期间，尝试灵活用工的企业和个人快速增长，我们累计为1400万人才提供创业服务，为1000万企业提供1000余种企业服务。”公司副总裁龙梅说。
农业企业搭上“智造”快车。花4000多万元上马智能化分拣线，重庆汇达柠檬董事长代小平连说“太值了”：“柠檬的个头、质量、品相通过智能扫描系统分类，生产效率快了一倍。”
重庆打造“智造重镇”路上，智能化与新基建联袂并进。
依托重庆这一西部的国家工业互联网标识顶级节点，重庆忽米网络科技有限公司为工业企业“制码”，企业内部一码理顺生产流程，还能对接国际多种标识体系。目前，国家顶级节点（重庆）累计标识注册量3800万，重庆、贵州、陕西、宁夏等地的248家企业节点已经接入。
今年上半年，重庆又建成3.2万个5G基站。“基站规模和交付进度均列全国第一梯队。”市经信委总工程师匡建说，目前三大运营商联合长安汽车、重庆钢铁等企业，正在实施67个“5G+”试点示范项目。
永川区，西部首个L4级自动驾驶开放测试基地建成投用；涪陵区，48家单位和7家企业数据成功登上华为涪陵云并运行良好；两江新区，全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统项目正式启动……2018年和2019年，两届智博会包括场外专场签约共拿下1000多个项目，合计投资超1400亿元。
“重庆智能产业发展已进入快车道。”市经信委主任陈金山表示，“今年的2020线上智博会，会以更加开放的姿态，深化数字经济国际合作。”
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】