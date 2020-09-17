重庆：智能产业发展驶入快车道

手掌大小一块主板，要贴上千个电子元器件，误差在千分之一毫米内。工人拿扫码枪扫一扫原料上的二维码，加工参数便自动匹配，生产流程随之就位。

这是重庆集诚汽车电子有限公司生产线上的情景，“以前参数全靠人眼看，现在扫码枪一扫，效率提高25%，不良率降一半。”企业负责人叶兴亮说。

“扫一扫”背后，是生产流程的智能改造——设备信息、工艺参数、实时监控、光学检测、产品追溯实时反映，车间武装了“大脑”。

目前，重庆已有一批像集诚汽车这样的智能化企业。习近平总书记在致2019中国国际智能产业博览会的贺信中强调，加快数字产业化、产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。贯彻落实习近平总书记重要指示精神，重庆坚定实施大数据智能化创新，加速从“制造”奔向“智造”。

看力度：重庆2019年实施了1280个智能化改造项目，建成140个数字化车间和智能工厂，工业技改投资占工业投资比重达39%；2020年将实施1250个智能化改造项目。

看效果：2019年数字经济增加值同比增长15.9%，今年上半年受疫情影响仍增长15.6%；2020年全年智能产业销售收入有望达7500亿元。

传统制造业升级换代。两江新区长安汽车二工厂里，700台机器人井然有序，每天下线500多台新车。“两年时间，我们智能联网汽车占比从17%增长到65%。年内，我们的智能化工厂就能让顾客‘定制’汽车。”长安汽车制造中心总经理张劲松介绍。

互联网平台经济发展向好。今年1至8月，服务众包平台猪八戒网线上成交量增长282.6%，再创新高。“疫情防控期间，尝试灵活用工的企业和个人快速增长，我们累计为1400万人才提供创业服务，为1000万企业提供1000余种企业服务。”公司副总裁龙梅说。

农业企业搭上“智造”快车。花4000多万元上马智能化分拣线，重庆汇达柠檬董事长代小平连说“太值了”：“柠檬的个头、质量、品相通过智能扫描系统分类，生产效率快了一倍。”

重庆打造“智造重镇”路上，智能化与新基建联袂并进。

依托重庆这一西部的国家工业互联网标识顶级节点，重庆忽米网络科技有限公司为工业企业“制码”，企业内部一码理顺生产流程，还能对接国际多种标识体系。目前，国家顶级节点（重庆）累计标识注册量3800万，重庆、贵州、陕西、宁夏等地的248家企业节点已经接入。

今年上半年，重庆又建成3.2万个5G基站。“基站规模和交付进度均列全国第一梯队。”市经信委总工程师匡建说，目前三大运营商联合长安汽车、重庆钢铁等企业，正在实施67个“5G+”试点示范项目。

永川区，西部首个L4级自动驾驶开放测试基地建成投用；涪陵区，48家单位和7家企业数据成功登上华为涪陵云并运行良好；两江新区，全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统项目正式启动……2018年和2019年，两届智博会包括场外专场签约共拿下1000多个项目，合计投资超1400亿元。

“重庆智能产业发展已进入快车道。”市经信委主任陈金山表示，“今年的2020线上智博会，会以更加开放的姿态，深化数字经济国际合作。”

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 02 版）

(责编：白宇)