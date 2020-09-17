投资有望延续回稳向好态势（经济聚焦）

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随着稳投资各项政策措施持续显效发力，重大项目建设加快恢复，投资增速继续保持回升态势。8月，全国固定资产投资同比增长8.4%，连续5个月保持正增长。下一步，将进一步做好稳投资工作，发挥好投资关键作用。

投资，在稳增长中发挥关键作用。日前，8月经济数据公布，固定资产投资保持恢复态势。如何看待投资降幅进一步收窄？投资年内累计增速何时能转正？稳投资的同时，如何稳外资？9月16日，国家发改委举行9月例行发布会进行了深入解读。

投资增速逐月回升，连续5个月保持正增长

今年1—8月，全国固定资产投资同比下降0.3%，降幅比1—7月份、上半年和一季度分别收窄1.3、2.8和15.8个百分点，投资降幅进一步收窄，继续保持回升态势。

“今年以来，新冠肺炎疫情对我国投资造成巨大冲击，投资增速一度出现大幅下滑情况。随着稳投资各项政策措施持续显效发力，重大项目建设加快恢复，投资增速逐月回升向好，二季度投资增长4.8%，增幅比一季度提高20.9个百分点；7月份投资增长6.7%，8月份增长8.4%，连续5个月保持正增长。”国家发改委新闻发言人孟玮说。

目前，基础设施投资基本恢复至上年同期水平。今年前8月，基础设施投资同比下降0.3%，降幅比前7月收窄0.7个百分点。其中，代表“新基建”的信息传输业投资增长18.4%，增速比前7月加快1.8个百分点。

在投资增速回升的同时，投资结构也在持续优化。高技术产业投资增速加快，1—8月，高技术产业投资同比增长8.2%，增速比1—7月份加快0.2个百分点，自前5月转正后，增速逐月加快。其中，高技术制造业投资同比增长8.8%，增速比前7月加快1.4个百分点。

不过，在工业生产、出口等指标年内累计增速相继转正后，投资年内累计增速何时转正成为社会关注的焦点。

“随着中央预算内投资、专项债券、抗疫特别国债等资金陆续下达，项目开工和资金到位情况持续好转，投资有望延续回稳向好的总体态势。”孟玮说。数据显示，目前投资先行指标继续向好。今年前8月，新开工项目计划总投资同比增长12.1%，快速增长态势不减。

孟玮介绍，下一步，国家发改委将会同有关方面继续坚持资金、土地等要素跟着项目走的原则，进一步发挥好投资关键作用。

一是聚焦“两新一重”领域扩大有效投资，重点做到“三个加快、两个加强”，即加快新型基础设施建设，加快推进以县城城镇化补短板强弱项为重点的新型城镇化建设，加快交通、水利等领域重大工程以及物流基础设施建设；督促指导各地方加强重大项目储备，加强重大建设项目用地保障，推动重大项目尽快落地实施。

二是围绕提高资金使用效益切实用好资金。督促指导各地加快中央预算内投资计划执行和项目建设进度，督促地方政府加快专项债券发行使用进度。

三是更加注重调动民间投资积极性。要进一步落实好激发民间投资活力各项政策措施，支持民间投资参与补短板和新型基础设施建设，充分调动民间投资积极性。

外资企业长期在华投资经营的信心并没有改变

今年以来，受疫情影响，全球跨境直接投资大幅下降。在这样的背景下，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，利用外资形势也逐步回稳。

孟玮介绍，今年1—8月，我国实际利用外资890亿美元，同比下降0.3%，特别是自4月份以来，利用外资降幅逐月收窄，利用外资形势总体好于预期。上海美国商会日前发布报告称，大部分企业持续看好中国市场，78.6%的受访企业表示不会转移在华投资，较去年增加5.1个百分点；9月10日，中国欧盟商会发布报告称，欧盟企业在华投资情况总体稳定，只有11%的受访企业考虑外迁或改变投资计划，接近10年来最低水平。“这些数据都进一步显示，外资企业长期在华投资经营的信心并没有改变。”

稳外资，仍然需要持续深化改革开放，优化营商环境。孟玮表示，下一步，按照党中央决策部署，国家发改委将重点抓好四项工作。

抓好负面清单实施。与2019年版相比，2020年版外商投资准入负面清单进一步缩减，提高了服务业、制造业、农业开放水平。其中，全国负面清单由40条减至33条。

扩大《鼓励外商投资产业目录》。目前国家发改委正在抓紧修订《鼓励外商投资产业目录》，将进一步扩大鼓励外商投资范围，使更多领域的外商投资项目能够享受有关优惠政策。

抓好外商投资项目服务保障工作。今年4月以来，针对疫情防控期间外资企业反映突出的国际出行问题，我国建立了重大外资项目外方人员来华包机机制，截至目前已有超过万名外方人员通过这个机制包机出境入境，为项目顺利实施提供了便利。

不断优化外商投资环境。国家发改委还将继续清理、修订、废止与外商投资法不相符的法规、规章和规范性文件，确保外商投资促进、保护、管理等各项规定都能够更好地细化落地。

西部地区固定资产投资增速高于全国平均水平3.7个百分点

稳投资的同时，也要防风险。

今年1—7月，我国西部地区固定资产投资增长2.1%，高于全国平均水平3.7个百分点。为何西部地区能实现比较高的投资增速？

孟玮介绍，今年前7月，西部12个省（区、市）中有10个投资处于增长态势，其中新疆、西藏投资增速分别高达25.5%、12.7%，分别位居全国前两位，甘肃、云南、青海投资增速均超过2.0%。

“这些数据反映出西部地区统筹疫情防控和经济社会发展有力有效，在推进复工复产特别是抓项目、促投资方面取得了积极成效。”孟玮表示，西部大开发20年来，西部地区经济社会发展取得了显著成效，投资在其中发挥了重要作用。当前，西部一些地区基础设施、基本公共服务等领域的发展水平与发达地区相比还有不小差距，补短板、促发展的客观需求和内生动力在一定时期内仍较为明显。

针对这些问题，国家发改委将会同相关部门继续支持西部地区加大基础设施、民生保障等领域补短板力度，充分发挥中央预算内投资等撬动和牵引作用，加快推动重大工程项目建设，提高基础设施通达性和基本公共服务均等化水平。

“另一方面，将综合考虑西部地区财力等因素，引导地方尽力而为、量力而行，严防地方政府债务风险，严防‘大水漫灌’‘半拉子工程’‘大拆大建’，推动西部地区投资增速稳定在合理区间。”孟玮说。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 13 版）

(责编：白宇)