创新之光，照亮科学之城

今年是深圳经济特区建立40周年。40年来，深圳经济特区从一个南海边陲小渔村，发展成为中国特色社会主义先行示范区，这是中国改革开放伟大实践的生动注脚，也是足以载入人类史册的发展奇迹。

在特区西北部，光明区由昔日的荒凉农场蝶变为如今的科学之城，一座世界一流科学城和深圳北部中心正在逐渐成形。

增强科创能力，建设创新平台

过去，光明区“荒山野岭偏地木，到处都是破厂房”，如今，这里高楼大厦布局有致，交通路网纵横交错。

8月18日，光明科学城建设又掀开崭新一页——综合粒子设施首栋建筑开工，大科学装置集群建设从“规划设计”进入“实施建设”阶段。

“综合粒子设施可以利用不同特性的微观粒子作为探测工具，具备极高的学科、科研、产业和人才价值。”光明区发改局相关负责人介绍。这是深圳市建设综合性国家科学中心的重要战略部署，是光明科学城面向高新技术产业需求规划布局的标志性、稀缺性重大科技基础设施。

规划总面积99平方公里的光明科学城，启动区土建工程用地面积约4.6万平方米。在建设现场，塔吊林立，起重机轰鸣作业，汗流浃背的建设工人来回穿梭，一片火红景象。项目主管工程师彭虎年介绍，项目主要包括脑解析与脑模拟大科学装置平台、合成生物大科学装置平台，建设内容为大科学实验装置及操作平台，以及科研办公、会议等相关配套设施。

今年3月以来，系列政策利好相继落地光明区，《深圳市人民政府关于支持光明科学城打造世界一流科学城的若干意见》出台，光明科学城空间规划也已正式发布。科学城核心区今年的建设项目达到60个，项目总投资超过了1400亿元。光明区科创局负责人介绍，光明科学城目前已集中布局重大科技创新载体22个，包括9个重大科技基础设施、2所研究型高校、2个广东省实验室、9个前沿交叉研究平台。

光明区区长刘胜表示，光明科学城正致力于应用基础研究，增强原始创新能力，打造综合性国家科学中心的核心承载区、粤港澳国际科技创新中心的重点创新平台、大湾区科技创新的“主引擎”。

推动产业发展，优化营商环境

走访光明区企业时，记者注意到，随着区域定位的变化，光明区的产业结构正在重塑，以智能产业、生命科学产业、新材料产业及特色服务产业为主导的“3+1”现代产业体系雏形初现。

位于光明科学城核心区域的卫光生命科学园，一期二期工程正在加速建设。科学园将着眼全球生物技术先进领域和前沿突破，吸引先进生物技术项目。预计建成投用后，园区可实现拉动总产值超过500亿元，入园企业市场价值超1000亿元。

光明区发展和改革局负责人说，为强化科学城创新资源与产业互动共融，光明区结合地理空间格局特点，正在构筑“一廊（龙大科技创新发展走廊）、三区（科技创新区、成果转化区、产业发展区）、五集群（原始创新集群、科技服务集群、智能产业集群、生命科学产业集群、新材料产业集群）”的总体产业空间。

产业要发展，营商环境是关键一环。光明区已推出“1+4+N”的政策体系，涵盖招商引资、企业高质量发展、科技创新、人才创新创业的四大类普惠性政策以及新一代信息技术、新材料（石墨烯）、生物与生命健康等N个重点产业或领域专项政策，对企业、人才的吸引力进一步增强。

“我们还在全市率先出台进一步优化营商环境57条措施，并推出三级领导挂点服务企业机制。今年初，区委也将2020年确定为营商环境提升年和治理能力提升年。”光明区工业和信息化局负责人补充道。

杜劲松是飞荣达科技公司CEO，对挂点服务企业机制感受深刻。“2018年，我们公司刚从南山迁入光明区时，人员及车辆出入公司不方便。光明区随即规划修建了一条道路——环玉路，解决了我们的烦恼。”

瞄准审批时间长、跑动次数多、填报材料多等“痛点”，光明区着力打造“光速办”品牌。通过流程再造、业务协同、数据共享，成为全国实现个体户和企业两类商事主体“秒批”的地区。如今，随着5G技术赋能，“光速办”品牌愈发亮丽。

数据显示，今年上半年，光明区地区生产总值462.66亿元，同比增长0.8%；全区固定资产投资同比大幅增长23.0%，比全市平均增速高出15.2个百分点。经济增长“稳”的基础进一步夯实，“进”的动力进一步增强。

增进民生福祉，建设幸福家园

徜徉在光明区内，城市绿道、河流绿带、高铁绿廊串联起山水田园风光，“城在园中、园在城中”的感觉油然而生。光明区城管局负责人告诉记者，今年光明区正新建续建包括森林运动公园在内的41个公园，年底全区公园总数将达到254个。

交通体系更加完善。8月18日，深圳地铁6号线开通，光明区人步入了“地铁时代”。未来，6号线支线南延段、轨道13号线、广深港高铁、赣深高铁等多条线路，将在光明区呈“米字形”布局，曾经的边郊将成为深圳市西北部综合交通枢纽。

基础教育更加优质。光明区教育局表示，9月份，中山大学深圳附属学校将投用，有132个班。今年，光明区还与中科院深圳理工大学合作，准备打造从幼儿园到高三15年的一条龙办学体制学校，目前正在筹备当中。

医疗体系更加健全。深圳规模最大的公立医院——中山大学第七附属医院的落地，弥补了区内医疗短板；国科大深圳医院不断升级；深圳市中医院光明院区主体工程加快建设；光明区妇幼保健院投入使用；全区社康中心总数达到44家……

实实在在的民生福祉，让年轻的光明区魅力初显；社会文明之风，让城市生活有了更多温度。

道路街头花开争艳，景色优美，车辆主动礼让行人，秩序井然；行政服务大厅内窗明几净，窗口工作人员面带微笑，热情接待群众；文化馆培训室、书法室、琴房、舞蹈室免费开放，退休老人悠闲地拉起二胡，洋溢着幸福的笑容……

光明区委书记王宏彬表示，光明区将加快打造世界一流科学城和深圳北部中心，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献力量。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 13 版）

(责编：白宇)