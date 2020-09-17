白皮书：我网安产业规模预计超1700亿元

本报郑州9月16日电 （记者张璁、韩鑫）9月16日，中国信息通信研究院在2020年国家网络安全宣传周上发布《中国网络安全产业白皮书（2020年）》。白皮书指出，2019年我国网络安全产业规模达到1563.59亿元，较2018年增长17.1%，预计2020年产业规模约为1702亿元。

据介绍，从国际来看，全球网络安全产业规模增长放缓，2019年全球网络安全产业规模为1244.01亿美元，同比增速为9.11%，是自2014年以来最低值；网络安全产品市场占比2019年首次超过网络安全服务市场，达到50.22%。据了解，该白皮书是中国信通院第六次发布的中国网络安全产业研究成果。中国信通院同日还发布了“中国网络安全产业公共服务平台”，整合网络安全产业领域基础科研、评估评测、技术工具与资源调度等方面优势力量，在聚合海量产业资讯与近3000家企业数据的基础上，形成网络安全产业画像与全景分析，可为用户提供精准、专业、实时的线上资源对接服务。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 06 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)