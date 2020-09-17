我国累计淘汰消耗臭氧层物质超二十八万吨

本报北京9月16日电 （记者寇江泽）9月16日是第二十六个国际保护臭氧层日，也是《保护臭氧层维也纳公约》缔结35周年，生态环境部于16日召开2020年中国国际保护臭氧层日纪念大会。记者从会上获悉：我国累计淘汰消耗臭氧层物质超过28万吨，为臭氧层保护和温室气体减排做出积极贡献。
今年国际保护臭氧层日的主题是“守护生命的臭氧：臭氧层保护35周年”。35年来，公约及《蒙特利尔议定书》得到全球普遍参与，在各缔约方和国际社会的共同努力下，全世界成功淘汰了超过99%的消耗臭氧层物质（ODS）。
中国认真履行公约和议定书有关要求，建立国家保护臭氧层领导小组，建成国家牵头，省、市、县三级联动的履约管理机制；颁布和实施《消耗臭氧层物质管理条例》等100多项法规和管理政策；先后实施化工生产、消防等31项行业削减ODS计划。特别是今年以来，在外交、发改、科技等部门的协作下，克服新冠肺炎疫情影响，全面完成各项履约工作任务。
生态环境部有关负责人表示，今年是中国履行议定书的重要节点年，要坚定走生态优先、绿色发展之路，严格落实履约各项任务，确保实现履约目标。要将保护臭氧层工作纳入各地各部门“十四五”规划之中，进一步形成分工明确、协调合作、上下贯通的工作机制和覆盖各领域、全链条的履约治理体系，不断提高治理能力，为国际可持续履约贡献中国力量。
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