前8月全国城市空气质量优良天数占86.7%

本报北京9月16日电 （记者寇江泽）生态环境部16日通报2020年1—8月全国地表水、环境空气质量状况：1940个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为81.0%，同比上升6.0个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.9%，同比下降3.1个百分点。全国337个地级及以上城市，环境空气质量平均优良天数比例为86.7%，同比上升5.0个百分点；PM2.5浓度为31微克/立方米，同比下降11.4%。

1—8月，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例为84.9%，同比上升6.7个百分点；劣Ⅴ类为0.6%，同比下降3.6个百分点。监测的112个重点湖（库）中，Ⅰ—Ⅲ类水质湖（库）个数占比为73.2%，同比上升4.1个百分点；劣Ⅴ类水质湖（库）个数占比为5.4%，同比下降1.9个百分点。

1—8月，京津冀及周边地区“2+26”城市空气质量平均优良天数比例为61.4%，同比上升11.5个百分点；PM2.5浓度为49微克/立方米，同比下降14.0%。北京空气质量优良天数比例为69.7%，同比上升8.0个百分点；PM2.5浓度为41微克/立方米，同比下降2.4%。汾渭平原11个城市空气质量平均优良天数比例为69.1%，同比上升12.1个百分点；PM2.5浓度为46微克/立方米，同比下降16.4%。168个重点城市中，唐山、石家庄和太原等城市空气质量相对较差，海口、拉萨、珠海等城市空气质量相对较好。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 15 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)