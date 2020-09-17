国家能源局：中央新增生物质发电补贴15亿元

本报北京9月16日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：近日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》。根据安排，2020年中央新增生物质发电补贴资金额度为15亿元。

国家能源局有关负责人介绍，2020年生物质发电补贴资金安排按照组织申报、统一复核、项目汇总、公布补贴名单的流程开展。申报补贴的项目按全部机组并网时间先后次序排序，并网时间早者优先，直至入选项目所需补贴总额达到15亿元为止。

生物质能是可再生能源重要组成部分。近年来，生物质发电行业稳步发展，截至今年上半年，我国生物质发电装机规模约为2520万千瓦，位居世界第一，对构建清洁低碳、安全高效能源体系，以及各地加快处理农林废弃物和生活垃圾发挥了重要作用。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 15 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)