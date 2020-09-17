国家发改委：固定资产投资连续五个月正增长

本报北京9月16日电 （记者陆娅楠）从今日举行的国家发改委9月例行发布会上获悉，8月份中国固定资产投资同比增长8.4%，连续5个月保持正增长。

今年1至8月，全国固定资产投资同比下降0.3%，降幅比1—7月份、上半年和一季度分别收窄1.3、2.8和15.8个百分点，投资降幅进一步收窄，继续保持回升态势。“随着稳投资各项政策措施持续发力显效，重大项目建设加快恢复，投资增速逐月回升向好，二季度投资增长4.8%，增幅比一季度提高20.9个百分点；7月份投资增速6.7%，8月份增长8.4%，连续5个月保持正增长。”国家发改委新闻发言人孟玮说。

目前，基础设施投资基本恢复至上年同期水平。今年前8月，基础设施投资同比下降0.3%，降幅比前7月收窄0.7个百分点。其中，代表“新基建”的信息传输业投资增长18.4%，增速比前7月加快1.8个百分点。

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