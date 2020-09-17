国庆中秋临近物价走势如何? 国家发改委:物价平稳运行基础依然坚实

本报记者 曹政

国庆、中秋双节即将到来，老百姓的“菜篮子”供应和物价走势备受关注。在昨天举行的国家发改委9月例行发布会上，新闻发言人孟玮表示，我国物价平稳运行的基础依然坚实，随着极端天气减少，秋季蔬菜陆续上市，市场供应有望在较短时间内恢复，鲜菜价格将随之回落。

保供稳价：加大中央冻猪肉储备投放

8月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅较上月收窄0.3个百分点，环比上涨0.4%。食品对当月CPI环比涨幅的拉动比例约为77%，其中，鲜菜价格环比上涨6.4%，鸡蛋价格季节性环比上涨11.3%，猪肉价格环比涨幅收窄至1.2%，鲜瓜果、水产品价格小幅下跌，粮食价格保持平稳。

“8月蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出现供应阶段性偏紧，一定程度推高了价格涨幅。”孟玮说，随着极端天气减少，秋季蔬菜陆续上市，市场供应有望在较短时间内恢复，鲜菜价格将随之回落。

她介绍，当前，物价水平总体处于合理区间。CPI同比涨幅已连续四个月在3%以下运行，8月份涨幅为近17个月以来最小值。“从后期来看，我国物价平稳运行的基础依然坚实，随着生猪生产逐步恢复以及翘尾因素明显收窄，预计CPI同比涨幅将继续趋稳。”

中秋、国庆两节将至，如何做好“两节”期间市场供应和保供稳价？记者获悉，相关部门将持续监测成品粮、食用油、猪肉、鸡肉、鸡蛋、蔬菜等商品生产、市场和价格变动情况；在节日来临前，将根据市场形势，加大中央冻猪肉储备投放力度，满足居民消费需求，确保猪肉价格基本平稳。

稳定复苏：多项经济指标都在正增长

记者注意到，昨天孟玮披露的多项宏观经济指标都出现明显的正增长，特别是反映经济活动的发电量指标。

数据显示，1月到8月，累计发电量增速首次由负转正，同比增长0.3%；全社会累计用电量增速也首次实现了由负转正，同比增长0.5%。

从货运量看，8月份，我国全社会货运量同比增长4.8%，增速较上月加快1.9个百分点，连续4个月正增长；客运方面，二季度以来全社会客运量逐月回升，8月份日均客运量达到3168万人次，比上月日均客运量增长10%。

投资增速也格外明显。今年以来，新冠肺炎疫情对我国投资造成巨大冲击，1月到2月，投资下降24.5%。随着各项政策措施持续显效发力，重大项目建设加快恢复，投资增速逐月回升向好，二季度投资增长4.8%，增幅比一季度提高20.9个百分点；7月份投资增速6.7%，8月份增长8.4%，连续5个月保持正增长。

“特别是随着中央预算内投资、专项债券、抗疫特别国债等资金陆续下达，项目开工和资金到位情况持续好转，投资有望延续回稳向好的总体态势。”孟玮说。

昨天，孟玮也对“外企外迁”进行回应。她解释，近年来，受要素成本上升、中美经贸摩擦等影响，包括外资企业在内的部分企业在全球范围内调整生产布局，“这一现象属于正常的市场行为。”

近期，上海美国商会发布报告称，78.6%的受访企业表示不会转移在华投资，较去年增加5.1个点；中国欧盟商会发布报告显示，只有11%的受访企业考虑外迁或改变投资计划，接近10年来最低水平。“这些数据都进一步显示，外资企业长期在华投资经营的信心并没有改变。”她说。

保障就业：大龄低技能人员将获专项帮扶

近年来，我国制造业转型升级速度加快、服务业逐步发展壮大，数字经济、平台经济等服务业新业态异军突起。

“这些变化催生了大量新兴就业机会，创造了许多就业岗位。”孟玮说，另一方面，现阶段我国劳动者素质与产业发展不相适应的问题进一步显现，人才培育培训跟不上需求变化，结构性就业矛盾等问题也越来越突出，提升劳动者就业技能迫在眉睫。为此，国家发改委将创新优化培养模式，持续推进职业技能提升行动，重点聚焦高校毕业生、农民工等重点群体，大规模开展职业技能培训；同时，加强对大龄低技能等困难人员的专项帮扶，促进他们转岗再就业。

国家发改委还将继续支持西部地区加大基础设施、民生保障等领域补短板力度，充分发挥中央预算内投资等撬动和牵引作用，加快推动重大工程项目建设，提高基础设施通达性和基本公共服务均等化水平；同时，将综合考虑西部地区财力等因素，严防地方政府债务风险，严防“大水漫灌”，推动西部地区投资增速稳定在合理区间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)