发改委：正抓紧修订鼓励外商投资产业目录

16日，国家发展改革委新闻发言人孟玮在发布会上表示，目前，发改委正在抓紧修订鼓励外商投资产业目录，目录将进一步扩大鼓励外商投资范围，使更多领域的外商投资项目能够享受有关优惠政策。
她表示，今年以来，受疫情影响，全球跨境直接投资大幅下降，在这样背景下，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，利用外资形势也逐步回稳。1至8月，实际利用外资890亿美元，同比下降0.3%，特别是自4月份以来，利用外资降幅逐月收窄，利用外资形势总体好于预期。9月9日，上海美国商会发布报告称，大部分企业持续看好中国市场，78.6%的受访企业表示不会转移在华投资，较去年增加5.1个点；9月10日，中国欧盟商会发布报告称，欧盟企业在华投资情况总体稳定，只有11%的受访企业考虑外迁或改变投资计划，接近10年来最低水平。“这些数据都进一步显示，外资企业长期在华投资经营的信心并没有改变。”
她介绍，下一步，国家发展改革委将与有关方面进一步深化对外开放、持续优化投资环境，稳定外商在华长期发展信心。一是抓好负面清单实施。2020年版外资准入负面清单进一步缩减了限制范围，提升了服务业、制造业、农业领域开放水平，我们将切实抓好清单落实，确保在负面清单之外的领域，内外资企业享受平等待遇。二是扩大鼓励外商投资产业目录。三是抓好外商投资项目服务保障工作。将继续结合外资项目实施中暴露出的突出问题，积极予以协调解决。同时，抓紧健全地方层面重大外资项目协调机制，加强后续项目储备。以重大外资项目工作为示范引领，全面提升外资项目服务水平。四是不断优化外商投资环境。重点是要继续清理、修订、废止与外商投资法不相符的法规、规章和规范性文件，确保外商投资促进、保护、管理等各项规定都能更好地细化落地。
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